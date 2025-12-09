Ayuntamiento de Zacatecas Fortalece la Cultura de Respeto y Defensa de los Derechos Humanos

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, el Departamento de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Zacatecas dio a conocer una serie de actividades formativas y recreativas con el propósito de recordar que todas las personas merecen vivir con dignidad, libertad y respeto.

Rocío Martínez, titular del área, estuvo acompañada por la síndica Wendy Valdez Organista; por Gustavo Serrano Osornio, secretario de Seguridad Pública; y por Juan Carlos González Gándara, regidor del municipio. Durante su intervención, Martínez destacó que esta conmemoración representa un momento crucial para reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de justicia y equidad. Recordó que, tras los terribles abusos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, las naciones del mundo se unieron para afirmar que ningún ser humano debe ser víctima de injusticia o discriminación.

“Así nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marcó un antes y un después en la lucha por la justicia y la igualdad en todo el mundo. Para esta conmemoración hemos preparado una serie de actividades que comienzan con la capacitación El ABC de los Derechos Humanos, impartida por el especialista Luis Manuel Gallardo”, explicó Martínez.

Como parte del programa, también se llevará a cabo la premiación de la dinámica ‘Hilando mis derechos’, un proyecto realizado en coordinación con el DIF Municipal, en el que adultos mayores participaron elaborando tejidos que representan diversos derechos humanos, promoviendo así la reflexión y la expresión creativa.

El 10 de diciembre se desarrollará la actividad infantil “El club de los derechos”, dirigida a niñas y niños con el objetivo de fomentar, desde la primera infancia, una cultura de paz, empatía y respeto. Finalmente, el 11 de diciembre se tiene programado un cinedebate en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que permitirá profundizar en temas de actualidad y dialogar con la ciudadanía.

Durante su intervención, el secretario particular del Ayuntamiento, César Herrera Ceniceros, reiteró que la administración municipal está plenamente comprometida con la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Agradeció la presencia de Luis Manuel Gallardo y solicitó enviar un cordial saludo a la doctora Maricela Dimas, titular de la CDHEZ.

“Por favor, dígale que en el municipio estamos pendientes y con la total intención de colaborar siempre”, expresó.