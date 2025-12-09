Lideran Diálogo Nacional Sobre Acción Climática en la FIL 2025

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2025, la Universidad de Guadalajara (UdeG) reafirmó su compromiso ambiental al fungir como anfitriona de la mesa de diálogo “Universidades mexicanas por la acción climática”.

El encuentro, organizado por la Coordinación de Sostenibilidad, dependiente de la Vicerrectoría Adjunta Administrativa, reunió a líderes académicos y gubernamentales en el Salón 7 de Expo Guadalajara con un objetivo claro: destacar los esfuerzos institucionales para enfrentar la crisis climática mediante acciones concretas.

La Coordinadora de Sostenibilidad de la UdeG, maestra Graciela Domínguez, dijo que esta actividad busca fomentar el diálogo interinstitucional, compartir buenas prácticas y promover una visión integral.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del Director General de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), doctor Sergio Graf Montero, quien subrayó la relevancia crítica de las estrategias nacionales de mitigación, y explicó cómo los avances institucionales han sido fundamentales para el cumplimiento de los compromisos ambientales de México.

Posteriormente, un panel de expertos compartió experiencias y proyectos de alto impacto. La mesa estuvo conformada por la maestra Graciela Domínguez; el doctor Eduardo Vega, de la UNAM; la maestra Mariajulia Martínez, del Tecnológico de Monterrey y la doctora Karina Rojas, de la Universidad de Colima.

Durante el encuentro, los ponentes coincidieron en que la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono requiere un enfoque integral.

Los trabajos presentados se alinearon en cuatro ejes temáticos fundamentales:

Mitigación de emisiones de dióxido de carbono: implementación de tecnologías limpias, eficiencia energética y cambios en los patrones de consumo dentro de los campus.

Alianzas por la acción climática: colaboración entre los sectores público, privado y social para generar soluciones locales y regionales.

Formación académica y transversalidad: la urgencia de incorporar la perspectiva climática en los planes de estudio de todas las disciplinas.

Investigación aplicada: desarrollo de ciencia que contribuya al diseño de políticas públicas y herramientas para la toma de decisiones.

Compromiso UdeG Verde

La participación de esta Casa de Estudio en el foro subraya la labor de UdeG Verde, una iniciativa que busca acelerar la transición hacia una universidad resiliente y justa.

Para conocer más sobre los proyectos actuales de sostenibilidad de la UdeG, visita: cgsait.udg.mx/cs.