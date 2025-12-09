Todo un Éxito el Evento con Causa de DIF Capital Junto a Grupo Flamenco Tassarba

Con gran éxito, y un lleno total, el Sistema Municipal DIF Zacatecas, encabezado por la Presidenta Honorífica, Karla Estrada, realizó el evento con causa, con la presentación del grupo de flamenco Tassarba, en la Casa Municipal de Cultura.

Karla Estrada, hizo entrega de un reconocimiento especial para el grupo y expresó que con lo que se logró recaudar estarán comprar apoyos invernales, pañales para bebé y adulto, además de ayudar a solventar solicitudes que llegan a directamente a DIF capital.

En un emotivo discurso, agradeció al grupo Tassarba por su colaboración para apoyar este importante evento, así como a todas y todos quienes se sumaron a esta noble causa que tiene como finalidad ayudar a mejorar las condiciones de vida de quienes menos tienen y más lo necesitan, “en verdad poner nuestro granito de arena en acciones como esta, puede hacer la diferencia”, destacó.

Por su parte, la directora Mitzia Peláez, indicó que este 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios, por ello agradeció y reconoció la contribución de las personas que dedican su tiempo al servicio voluntario; además de crear conciencia sobre la importancia de su labor en diversos ámbitos, desde el humanitario hasta el desarrollo sostenible.

En este sentido, la directora de DIF capital hizo entrega de un reconocimiento a la Presidenta Honorífica del Voluntariado del Sistema Municipal DIF Zacatecas, Karla Estrada, por el esfuerzo, trabajo y dedicación al frente de esta noble institución.

De esta manera, bajo la visión del alcalde Miguel Varela seguirán realizándose este tipo de eventos con causa para apoyar a los grupos más vulnerables de las colonias y comunidades del municipio.

Karla Estrada ha destacado que “este tipo de eventos se organizan con mucha dedicación y corazón para seguir apoyando a la gente que más lo necesita, sabemos que si ponemos voluntad, esfuerzo y trabajo podemos lograr hacer grandes cosas en beneficio de las familias capitalinas”, concluyó.