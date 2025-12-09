35 Niños y Niñas Hacen Realidad su Sueño: Festejarán la Navidad en Familia, ya Fueron Adoptados

Gobernadora Invita a Padres y Madres a Llevar por el Buen Camino a los Infantes

Por primera vez la lista de espera para adopción quedó en cero.

No hay palabras que alcancen a expresar lo que se siente hoy, solo les digo que Dios les dé mucha fortaleza y amor para seguir adelante: Tere Jiménez.

Aurora Jiménez destacó que el logro alcanzado responde al compromiso diario del DIF Estatal con la protección y el futuro de la niñez.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y Aurora Jiménez, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, entregaron en adopción a 35 niñas y niños a familias que decidieron abrir su corazón a quienes esperan una segunda oportunidad para vivir en el seno de un hogar.

El ambiente estuvo lleno de miradas emocionadas y manos entrelazadas. Para cada familia presente, este evento no fue sólo un trámite oficial, sino el inicio formal de una historia que estaba esperando escribirse.

Durante su mensaje, la gobernadora invitó a los padres y madres a llevar por el buen camino a los niños y educarlos con valores, con ternura y, sobre todo, con un amor capaz de transformar vidas.

“No hay palabras que alcancen a expresar lo que se siente hoy, solo les digo que Dios les dé mucha fortaleza y amor para seguir adelante; por algo Dios está colocando a los niños con ustedes para que los cuiden y protejan. Hoy es un milagro que puedan ser parte de una familia. Se los encargamos mucho, sé que ustedes son los mejores, a la gente que adopta les va muy bien, hay muchas bendiciones y se abren las puertas siempre. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga siempre”, les dijo la gobernadora.

Por su parte, Aurora Jiménez, presidenta del DIF Estatal, subrayó un logro sin precedentes: por primera vez en muchos años, la lista de espera de familias en busca de adoptar quedó en cero.

“Agradezco profundamente a la gobernadora, que siempre impulsa las buenas causas y respalda todo lo que hacemos por nuestros niños. Hoy es un día verdaderamente especial; hoy nuestro trabajo diario en el DIF cobra un sentido enorme. Por primera vez, no tenemos familias en lista de espera, y para nosotros esto representa un logro inmenso, porque nuestras niñas y niños son lo más valioso que tenemos y encontrarles un hogar es lo más hermoso que podemos hacer. A las mamás y papás les digo que ver sus emociones, sus lágrimas y su deseo de formar una familia nos conmueve profundamente. Denles lo mejor: amor, salud, educación. Sigan contando con nosotros. Queremos que cada niña y niño sea pleno y feliz, se los encargamos de corazón”, mencionó.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, reconoció el trabajo que realizan Tere Jiménez y Aurora Jiménez en todo el estado. Señaló que basta observar los rostros llenos de amor y alegría para que esos instantes queden grabados en el corazón de todos los presentes. Esa, dijo, es la parte más hermosa y trascendente, momentos que perduran para toda la vida y en los que el ser humano revela la verdadera grandeza de su amor.

Durante el evento también se entregaron dos Certificados de Idoneidad a Familias de Acogida, y una Custodia de Acogimiento Familiar, con lo que podrán recibir en su hogar de forma temporal a las niñas y niños que están bajo resguardo del DIF Estatal.

También estuvieron presentes Adán Valdivia López, presidente de la Comisión de Desarrollo Social del H. Congreso del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Luz Trinidad Rosales Hernández, procuradora de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y Héctor Castorena Esparza, director general del DIF Estatal.