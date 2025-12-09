Estudiantes de Aguascalientes Obtienen su Pase al Mundial de Robótica 2026 en Japón

El talento estudiantil de Aguascalientes alcanzó un nuevo reconocimiento internacional. Un grupo de 23 estudiantes de la Escuela Secundaria General No. 6 logró su clasificación al Mundial RoboRAVE 2026, que se llevará a cabo en Osaka, Japón, tras su destacada participación en RoboRAVE México 2025, realizada en Puerto Vallarta.

En esta importante competencia de robótica educativa, considerada una de las más relevantes del país, las y los jóvenes representantes de Aguascalientes se enfrentaron a equipos de distintas entidades y obtuvieron resultados sobresalientes.

En total, consiguieron tres segundos lugares, tres terceros lugares y un cuarto lugar en categorías como Guidelines (seguidores de línea), Sumo Robot y Soccer Robot, donde demostraron su talento, creatividad y habilidades en el diseño, construcción y operación de robots.

Gracias a estos logros, el equipo aseguró su pase a la fase internacional, donde representará con orgullo tanto a Aguascalientes como a México frente a delegaciones de diferentes partes del mundo.

Este importante avance refleja el esfuerzo y la dedicación de las y los estudiantes, así como el trabajo que se realiza en las escuelas para fortalecer las competencias científicas y tecnológicas.

Además, demuestra el compromiso del estado con la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, al preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los retos del futuro con conocimiento y confianza.