Tere Jiménez Escucha y Atiende la voz de Niñas, Niños y Adolescentes de Aguascalientes

Se Seguirá Trabajando Para Garantizar sus Derechos y Desarrollo, Destaca

Recibió la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el documento, se plasman las opiniones, inquietudes e intereses de más de 137 mil niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes.

El objetivo es generar políticas públicas que den respuesta a esos planteamientos.

Estamos en la mejor disposición de seguir trabajando para que nuestras niñas y niños sean felices y que en el futuro sean hombres y mujeres de bien: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reiteró su compromiso con las niñas, los niños y adolescentes de Aguascalientes al recibir la Agenda de Atención de parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y en el que la infancia expresa sus principales necesidades; aseguró que desde el Gobierno del Estado se seguirá trabajando para garantizar el respeto a sus derechos, así como su sano y pleno desarrollo.

“Esta agenda será una herramienta esencial para diseñar políticas públicas que nos ayuden a cuidar y proteger a las infancias, porque las niñas, los niños y adolescentes ocupan un lugar muy especial para nosotros y siempre es importante escuchar su voz. Estamos en la mejor disposición de seguir trabajando para que nuestras niñas y niños sean felices y que en el futuro sean hombres y mujeres de bien”, sostuvo la gobernadora.

De igual manera, destacó algunas de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado a favor de este sector de la población, como la creación del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes; la Policía Rosa, única con perspectiva de género y atención a la infancia; el Seguro Popular; el fortalecimiento de la infraestructura educativa; la rehabilitación de espacios públicos, entre muchas otras.

La vocal ejecutiva del INE Aguascalientes, Brenda Castrejón Hernández, detalló que la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes es un documento que se deriva de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, en la que 137 mil 492 niñas, niños y adolescentes del estado, de entre tres y 17 años, externaron sus opiniones, inquietudes e intereses.

Dijo que, con base en los resultados de dicha consulta, se llevaron a cabo tres mesas de diálogo para transformar la información proporcionada por las niñas, los niños y adolescentes, en acciones concretas, a desarrollar por parte de los tres niveles de gobierno, el sector privado y de la propia sociedad civil.

“La infancia y los adolescentes que participaron en este ejercicio democrático nos dieron información de lo que perciben como problemas que les aquejan, y ahora corresponde a las instituciones definir los ‘cómo’ para canalizar sus propuestas y darles solución”, precisó.

Explicó que la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes se realizó con la colaboración del Centro de Investigación y Económicas (CIDE) Región Centro, y busca dar respuesta a lo manifestado por las niñas, los niños y adolescentes en tres ejes temáticos: espacios comunitarios seguros; cuidado del medio ambiente y animales, y prevención de adicciones en niñas, niños y adolescentes.

En el marco del evento que se realizó en el Palacio de Gobierno, la vocal ejecutiva del INE también entregó el referido documento a los representantes de los Poderes Judicial y Legislativo, María José Ocampo Vázquez, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, y el diputado Humberto Montero de Alba, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, respectivamente.

También estuvieron presentes la diputada local Mirna Medina Ruvalcaba; el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; el secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán; el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso; el director general del Instituto Aguascalentense de la Juventud, Francisco Javier Rosas Reyes; Alejando Solís Hernández, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE Aguascalientes; el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Eduardo Aguilar Sierra; así como integrantes del Consejo Local del INE en Aguascalientes, entre otras autoridades.

