Apoya la Capital Noveno Festival Navideño Nacional de Rondallas

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela de impulsar la cultura y la tradición en la capital, el Ayuntamiento de Zacatecas participó activamente en la realización del Noveno Festival Navideño Nacional de Rondallas, un evento que retoma su curso tras una pausa de dos años debido a la pandemia, y que se ha celebrado en la ciudad desde hace 11 años.

El festival, cargado de emotividad y reflejo del trabajo en equipo, celebró su clausura con la entrega de premios por parte de la presidenta honorífica del DIF municipal y esposa del alcalde, Karla Estrada.

“Gracias al esfuerzo de cada uno de los participantes se logra preservar estas grandes agrupaciones que reflejan la identidad y tradición de Zacatecas,” destacó la presidenta honorífica en su mensaje.

Desde la capital, el alcalde Miguel Varela impulsó y contribuyó al desarrollo del festival. El apoyo incluyó la gestión de insumos para los participantes, así como el fomento de una tradicional callejoneada, permitiendo que las melodías de las rondallas resonaran en el corazón de la ciudad.

Karla Estrada enfatizó que la celebración de este evento no solo es un acto cultural, sino un recordatorio vital: “Nos recuerda que la unión familiar es lo más importante y que es en estos tiempos, a veces difíciles, cuando más unidos debemos seguir avanzando.”

Con acciones como esta, la administración capitalina reitera su compromiso con el arte, la música y las tradiciones que enriquecen el tejido social de Zacatecas, buscando en todo momento ofrecer espacios que promuevan los valores y la sana convivencia