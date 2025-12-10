Aumenta DIF Capital la Entrega de 4 mil Despensas al mes, Priorizando Regiones Lejanas

Anteriormente Solo se Entregaban 800 Paquetes Alimentarios al mes, hoy se Suman 4 mil más

La administración municipal, encabezada por el presidente Miguel Varela, ha intensificado de manera significativa la entrega de paquetes alimentarios en las comunidades y colonias más apartadas de la capital, priorizando a las familias con mayor necesidad a través del DIF Capital.

Karla Estrada, presidenta honorífica del DIF municipal y esposa del alcalde, ha estado al frente de esta iniciativa, realizando recorridos y entregando personalmente los apoyos. Estos paquetes no solo han aumentado en cantidad, sino que han logrado alcanzar lugares donde anteriormente la ayuda no llegaba.

En su mensaje a las comunidades, la presidenta honorífica destacó la importancia de atender con especial dedicación a las familias que residen en territorios lejanos. Estrada señaló que estas familias a menudo enfrentan dificultades para trasladarse hasta la Presidencia Municipal para realizar trámites o asistir a los “Viernes de Audiencia” con el Presidente.

Por ello, el DIF Capital ha ampliado su labor, aprovechando las entregas de despensas para resolver peticiones y gestiones importantes de la gente. Estas solicitudes varían desde temas de Servicios Públicos y oferta laboral, hasta apoyos económicos y otros trámites administrativos que la ciudadanía requiere.

Uno de los logros más destacados es el aumento de la entrega de apoyos alimentarios. Este aumento se concretó gracias a un acuerdo realizado por la administración municipal con el Banco de Alimentos.

Anteriormente, la entrega se limitaba a 800 despensas mensuales, que correspondían a los apoyos provenientes del nivel federal y estatal. Hoy en día, gracias al acuerdo firmado y acordado por el alcalde Miguel Varela, el DIF está entregando 4,000 paquetes alimentarios más al mes.

“El DIF Municipal ha quintuplicado la entrega de apoyos alimentarios, logrando llegar hasta los rincones más lejanos de la capital, ya sea en la zona conurbada o en el área rural, donde la gente tiene mucha necesidad y agradece bastante que sean atendidos personalmente

Por su parte, la directora del DIF municipal, Mitzia Pelaez, informó que durante las próximas festividades decembrinas, se estará reforzando la atención en colonias y polígonos importantes de la capital. El objetivo es asegurar que “el apoyo, la luz y la alegría no dejen de llegar a cada rincón de esta hermosa capital”.

De esta manera, bajo la visión de trabajo del alcalde Miguel Varela, la administración municipal de Zacatecas reafirma su compromiso de trabajo constante y cercano hacia la ciudadanía, avanzando “rumbo a un mejor futuro para las familias zacatecanas”.