Dengue en México se Intensifica Cada 5 Años

Jalisco, “Primer Lugar de Contagio”

Especialistas del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) de la UdeG presentaron los resultados de la investigación “Patrones cíclicos del dengue en México: 40 años de análisis”, que muestra los diversos factores que propician la prevalencia de la enfermedad, la inmunidad poblacional, la aparición de nuevas variantes, las alteraciones ecológicas y el comportamiento de la población contra el virus.

La Jefa del Departamento Materno Infantil del CUTlajomulco, doctora Patricia Noemí Vargas, indicó que el dengue es una enfermedad visible en países como Singapur, Tailandia, Vietnam, Brasil, Perú y Sri Lanka, donde se aprecia un cambio drástico de los serotipos, de los cuales existen cuatro y una persistencia en los brotes que se repite a nivel global cada cinco años.

“Podemos apreciar que en México, así como en otras partes del mundo, existe una norma global, donde cíclicamente se presenta un alto pico epidemiológico cada cinco años, normalmente con un serotipo diferente al del brote pasado, afectando directamente a la inmunidad poblacional. Podemos notar que existe un incremento de casos a través del tiempo en nuestro país, donde Veracruz y Jalisco (que ha registrado más de 216 mil casos a lo largo del tiempo), se posicionan en primer lugar de contagio”, agregó.

La doctora Judith Carolina de Arcos, profesora e investigadora del CUTlajomulco, dijo que este estudio es de los más amplios que se han publicado en el país, abarcando de 1985 a 2025, y el cual está integrado con datos y cálculos de tasas de contagios, tendencias, estacionalidad y residuos de la enfermedad; todo esto ayuda a entender de manera específica los diversos factores que propician la enfermedad.

“Gracias a estos estudios podemos apreciar cómo en 1985 había sólo cinco mil casos registrados en el país, ahora hay casi 40 mil. Podemos saber también que existe una temporalidad donde el contagio va en aumento, el cual se puede apreciar en los meses donde hay más lluvias, como julio, agosto y septiembre. Es posible saber que el cuerpo crea inmunidad al serotipo que prevalece dentro del pico de contagio; sin embargo, también hemos podido presenciar cómo cada pico tiene un serotipo distinto”, subrayó.

La doctora Ana María López Yañez, profesora e investigadora del mismo plantel, declaró que durante los últimos años se ha podido percibir un aumento de más de mil 275 casos en cada pico de la enfermedad, los cuales se propician por diversos factores, como el crecimiento de la urbanización, el aumento de la temperatura en el ambiente, el movimiento poblacional, la inmunidad a otros serotipos, entre otros.

“En este último pico pudimos identificar una prevalencia de 95 por ciento al serotipo 3, el cual aumentó los casos donde la hospitalización fue necesaria. Gracias a este tipo de investigaciones podemos identificar que la transmisión es esporádica y menos definida en estados alejados a la Costa y que la dinámica de propagación es cambiante, lo que puede beneficiar al sector salud, que podría fortalecer las dinámicas de prevención del brote y tener un mayor control sanitario de la enfermedad”, dijo.

Las especialistas señalaron que, aunque existen vacunas contra algunos serotipos de dengue y que son distribuidas en diferentes países, no están dirigidas a toda la población y pueden dañar incluso el sistema inmunológico de quienes nunca han contraído el virus.

“En Baja California se ha podido frenar el contagio a través de una bacteria que limita la replicación del virus sin causar daño al ser humano, ni al ecosistema. Es ésta la alternativa más segura y cercana que tenemos para enfrentarnos al dengue; sin embargo, falta todavía para poder extenderla a otras partes del país”, aseguró Carolina de Arcos.

La publicación completa de esta investigación se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2025.10.022.

