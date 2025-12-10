Dónde Comer en Morelia: Sabor e Historia en Cada Plato

¿Estás de visita por Morelia y no sabes dónde comer? No te preocupes, la capital michoacana está repleta de lugares donde cada platillo está lleno de sabor e historia. Desde un delicioso uchepo hasta platos de autor que sorprenden al paladar. ¡Aquí se come como en ningún otro destino de México! A continuación, te compartimos una lista de recomendaciones con algunos de los mejores lugares para consentir al estómago:

La Azotea Hotel Juaninos

Este spot en el corazón de la ciudad se caracteriza por la vista panorámica más bonita del Centro Histórico, con maravillosos atardeceres y una postal única de la Catedral – que se viste de iluminación escénica por las noches–. Aquí hay de todo para todas las edades y gustos, desde desayunos como chilaquiles divorciados, huevos benedictinos y uchepos con costilla de cerdo en salsa; hasta comidas y cenas como carpacho de trucha salmonada, tacos de requesón con tortilla de harina en salsa de aguacate, enchiladas morelianas con pollo y la tradicional sopa tarasca.

El Hotel Juaninos está ubicado en Avenida Morelos Sur 39, en el Centro Histórico de Morelia. Para más información y reservaciones se puede llamar al teléfono 443 312 0036 o visitar el sitio web https://hoteljuaninos.com/la-azotea-restaurante/.

Café Catedral (Cocina Michoacana)

¡Otro punto para comer delicioso con vistas increíbles de la Catedral! Con más de 70 años de buen café, comida michoacana y tradición en el corazón de la ciudad. Este sitio ofrece una experiencia cautivadora que fusiona el encanto de la arquitectura colonial con la excelencia del café. Los granos son de alta calidad y ofrecen esta bebida bien caliente, rasgo que complementa con una oferta gastronómica diversa en la que encuentras postres, chilaquiles, molcajete de camarones con queso fundido, sopa tarasca, pozole blanco, uchepos, enmoladas, omelettes, y chamorro en adobo, entre muchos otros.

Los comensales pueden disfrutar de esta gran opción en un espacio que también se dedica a promover la cultura mediante eventos artísticos y sociales. Este lugar se ubica en Portal Hidalgo 197A y abre de lunes a domingo de 7 de la mañana a 11 de la noche.

Mi Cariñito Antojería

Siguiendo con las recomendaciones, llegamos a Mi Cariñito Antojería, un establecimiento donde puedes saborear un delicioso buffet con guisos muy mexicanos que cambian cada semana. Aquí puedes encontrar ricos desayunos como chilaquiles, tacos dorados, enfrijoladas y quesadillas; o saciar tu hambre con los platillos del menú fijo de antojitos como pozole verde y rojo, corundas, tamales, uchepos, menudo, mole, aporreadillo, entre muchos otros.

También tienen la opción de comida corrida, por si tu presupuesto es corto o tienes poco tiempo; o si buscas armar un evento especial hay taquizas con diversas opciones como bistec, chorizo, tripa, carne adobada y varios guisados.

Lo mejor de todo es que cualquiera que sea tu elección puedes comer en su espacio al aire libre. Otro punto a su favor es que aceptan pago con tarjeta, efectivo y transferencia electrónica. Mi cariñito Antojería está ubicada en calle Aragonita 49, colonia Los Vergeles. Abren de martes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que los sábados y domingos atienden de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Dos Tigres

Y porque no todo se trata de comer, también te decimos dónde disfrutar de un trago sin preocupaciones. Puedes ir a Dos Tigres por una cerveza artesanal y maridarla con lo mejor de su cocina de humo. En este establecimiento todos son bienvenidos, sobre todo los amigos de cuatro patas, sin importar el tamaño, porque ellos siempre son la mejor compañía para disfrutar una buena cheve.

Este spot cuenta con un espacio amplio y un ambiente relajado para que todos la pasen de lujo. Cuenta con Wifi y pago con tarjeta, efectivo o transferencia. Está ubicado en la calle Bartolomé de Las Casas 547, en el Centro Histórico y abren de lunes a domingo de 1 de la tarde hasta las 2 de la mañana del día siguiente.

Estos sitios forman parte de la gran oferta gastronómica de Morelia, la cual se distingue por su inconfundible sabor y tradición. Pero estas son solo algunas de las múltiples experiencias que te dejaran un buen sabor de boca, así que no lo pienses más y visita las hermosas tierras michoacanas.