Homicidios Dolosos Disminuyen 37% de Septiembre 2024 a Noviembre 2025; es el Noviembre más Bajo Desde 2015: Presidenta Claudia Sheinbaum

En los Últimos 14 Meses se ha Mantenido Tendencia a la Baja

De octubre 2024 a noviembre 2025 se han detenido a 38 mil 773 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 20 mil 169 armas de fuego, se incautaron 311 toneladas de droga y se desarticularon mil 760 laboratorios clandestinos.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que, gracias a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, se logró una reducción del 37 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a noviembre de 2025, al pasar de un promedio de 86.9 víctimas diarias a 54.7, lo que representa 32 homicidios diarios menos; ubicando a noviembre de 2025 como el mes más bajo desde 2015.

“La disminución en el número de homicidios diarios de septiembre de 2024 a noviembre de 2025, es del 37 por ciento, eso significa que en septiembre hubo 86.9 homicidios diarios y ahora estamos en un promedio de 54.7 homicidios dolosos diarios, una reducción del 37 por ciento. Es el noviembre más bajo desde 2015, incluso probablemente más; entre otros delitos que también han disminuido. “El resultado de homicidios es muy importante el que hemos tenido a lo largo de estos meses”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Además, destacó la disminución de la extorsión gracias a la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión e informó que el jueves se tendrá una reunión con todos los gobernadores para que la Ley General en materia de Extorsión pase en todas las entidades de la República y de manera coordinada se reduzca este delito.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que en los últimos 14 meses se ha mantenido una tendencia a la baja en el homicidio doloso. Mientras que el promedio diario por año disminuyó en 35 por ciento respecto al 2018, pasando de 100.5 a 65.1, por lo que el 2025 se perfila como el año con menos homicidios.

Informó que, de enero de 2025 a octubre 2025, siete entidades concentran el 51 por ciento del total de casos de homicidio doloso: Guanajuato, 11 por ciento; Chihuahua, 7.6 por ciento; Baja California, 7.3 por ciento; Sinaloa, 7.1 por ciento; Estado de México, 6.5 por ciento; Guerrero, 5.7 por ciento y Michoacán con el 5.5 por ciento.

Destacó que, al comparar enero-noviembre de 2024 con el mismo periodo en 2025, son 26 entidades las que redujeron el promedio diario en este delito: respecto a febrero 2025, Guanajuato con una disminución del 58 por ciento; respecto a septiembre 2024: Baja California del 44 por ciento, Estado de México del 52 por ciento, Nuevo León del 67 por ciento; respecto a noviembre 2024: Tabasco del 60 por ciento y respecto a junio 2025: Sinaloa del 47 por ciento.

Expuso que hay una tendencia a la baja en el promedio diario de delitos de alto impacto, con una reducción del 47 por ciento respecto al 2018, siendo el nivel más bajo registrado en los últimos ocho años. Y de manera mensual, es una disminución del 25 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, se han detenido a 38 mil 773 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 20 mil 169 armas de fuego, se incautaron 311 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además se desarticularon y desmantelaron mil 760 laboratorios clandestinos y áreas de concentración. Y como parte del reforzamiento en Michoacán, del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, en coordinación con el gobierno estatal se han detenido a 972 personas, 945 armas de fuego aseguradas, así como 23.1 toneladas de droga, además se inhabilitaron 17 laboratorios.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 30 de noviembre se han detenido a 615 extorsionadores en 22 estados y se han recibido 102 mil 857 llamadas al 089: 77 mil 428 (75%) representan extorsiones no consumadas; 14 mil 575 (14%) fueron para presentar denuncias y 10 mil 854 (11%) fueron extorsiones consumadas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) con lo que ya hay 3 mil 684 carpetas de investigación iniciadas por las Fiscalías.

Además, se identificó que 12 Centros Penitenciarios concentran el 56 por ciento del total de líneas reportadas para extorsionar, derivado de ello 33 por ciento ya fueron bloqueadas y en el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, como parte del eje de Atención a las causas, en un año de trabajo se atendieron a 3 millones 69 mil 448 personas en 15 estados y 77 municipios, brindando 4 millones 689 mil 150 atenciones; se llevaron a cabo 404 Ferias de Paz, se conformaron 338 Comités de Paz y 32 Mesas de Paz estatales y 266 regionales, la recuperación de 306 espacios públicos; se realizaron 6 mil 855 Jornadas por la Paz con la participación de 2 millones 110 mil personas; 64 Ferias de Jóvenes Emprendedores con la asistencia de 19 mil 104 personas.

Además, con los Tianguis del Bienestar se otorgaron un millón 958 mil 250 artículos de primera necesidad, beneficiando a más de 61 mil familias en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre a la fecha, se han canjeado, de forma voluntaria, 8 mil 700 armas de fuego: 2 mil 519 largas y 5 mil 99 cortas, así como mil 93 granadas. Además, se han intercambiado 7 mil 296 juguetes bélicos por didácticos.