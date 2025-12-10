Aguascalientes se Mantiene Como el Estado más Seguro del País; Cierra Noviembre con Cero Homicidios Dolosos

Aguascalientes continúa consolidándose como el estado más seguro de México al cerrar el mes de noviembre con cero homicidios dolosos, un logro que ninguna otra entidad federativa alcanzó durante el mismo periodo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mientras estados como Guanajuato (159), Chihuahua (131), Baja California (121), Sinaloa (109) y Morelos (106) reportaron los índices más altos de homicidios dolosos durante noviembre, Aguascalientes mantuvo incidencia cero, lo que reafirma la efectividad de la estrategia de seguridad basada en la coordinación entre corporaciones, la profesionalización policial, el uso de tecnología y una atención permanente a la prevención del delito, generando resultados tangibles para las familias.

Aguascalientes continúa destacando como un referente nacional en tranquilidad y calidad de vida, lo que garantiza condiciones favorables para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la seguridad de las familias.