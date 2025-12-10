Inaugura Tere Jiménez la Clínica “Alejandro Cumming Soliveras” de la Cruz Roja en Aguascalientes

Institución Celebra 114 Años de Servicio en el Estado

La clínica se ubica en Dr. E. González Medina #104, fraccionamiento El Dorado 1.ª Sección.

La Convención Anual de la Cruz Roja Mexicana 2026 se celebrará en Aguascalientes del 7 al 9 de octubre, reuniendo a convencionistas de todo el país y participantes de más de 15 naciones.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la inauguración de la Clínica “Alejandro Cumming Soliveras” de la Cruz Roja Mexicana, un espacio que fortalecerá la atención médica para miles de familias del estado.

Durante el evento, la gobernadora destacó la importancia de continuar respaldando a la Cruz Roja para ampliar su capacidad de respuesta y su alcance comunitario.

“La Cruz Roja es un pilar de humanidad. Nació en 1910 y un año después llegó a Aguascalientes. Impulsar su crecimiento es apoyar directamente a nuestra gente. Esta clínica representa más salud, más esperanza y más vida para nuestro estado. A quienes colaboran en la Cruz Roja, gracias por su disposición, su cariño y por estar siempre para quien más lo necesita”, expresó Tere Jiménez.

Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, agradeció el respaldo de la gobernadora y anunció que la Convención Anual de la Cruz Roja Mexicana 2026 se celebrará en Aguascalientes del 7 al 9 de octubre, reuniendo a más de 6,500 participantes de todo el país y de más de 15 naciones.

“Estas nuevas instalaciones son un beneficio directo para la sociedad de Aguascalientes. Quienes enfrenten una emergencia o requieran atención médica, encontrarán aquí profesionalismo, confianza y calidez. En la Cruz Roja Nacional estamos orgullosos del trabajo que se realiza en este estado”, afirmó.

Por su parte, Jaime del Conde, delegado estatal, recordó que la Cruz Roja mantiene una vocación firme: ofrecer atención médica eficaz, oportuna y gratuita.

“Ayudar a quien más lo necesita es nuestra prioridad, siempre apegados a los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Hoy reinauguramos una clínica que abrió hace 36 años. En 2025 hemos atendido ya a 12,738 personas, y celebramos 114 años de servicio en Aguascalientes, sede de la delegación más antigua del país”, subrayó.

La clínica, ubicada en Dr. E. González Medina #104, fraccionamiento El Dorado 1.ª Sección, representa un paso decisivo para fortalecer a una institución que por generaciones ha sido sinónimo de ayuda, solidaridad y servicio.

Durante la inauguración también estuvieron presentes Beatriz Nieves de Freaner, presidenta nacional del Voluntariado de Cruz Roja Mexicana; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Humberto Montero de Alba, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Comisión de Salud Pública del H. Congreso del Estado; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Rocío Gutiérrez Cortina, presidenta de Damas Voluntarias de Cruz Roja Estatal; y Susana Cumming Franyutti, consejera de Cruz Roja Mexicana.