Tere Jiménez Encabeza Expansión de Nissan A1

Se Crearán mil 300 Empleos Directos y Cuatro mil Indirectos

En las nuevas instalaciones se ensamblarán las primeras pick up hechas en Aguascalientes.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el inicio de construcción de las nuevas instalaciones de la planta Nissan A1, donde se ensamblarán las primeras pick up hechas en el estado, lo que generará mil 300 empleos directos y cuatro mil indirectos.

“Con esta ampliación, Aguascalientes fortalece su posición como uno de los centros de desarrollo y tecnología automotriz más destacados, no solamente del continente americano, sino del mundo. Este esfuerzo impulsa nuevas fuentes de trabajo, tecnología, competitividad y capacidades productivas que fortalecen la economía regional; pero este logro es más que infraestructura, es una señal del liderazgo y la capacidad que distinguen a Aguascalientes”, aseguró la gobernadora.

De igual forma, Tere Jiménez celebró la propuesta de integrar una comisión tripartita entre Nissan, Gobierno del Estado y la sociedad, con el fin de acompañar a la comunidad japonesa asentada en Aguascalientes y promover iniciativas que impulsen la educación, el intercambio cultural y un mayor entendimiento mutuo.

“Nuestro compromiso es acompañar cada iniciativa que contribuya a que la relación entre México y Japón siga creciendo, generando mejores condiciones de vida y aportando al desarrollo de Aguascalientes, un Aguascalientes más próspero, unido y preparado para el futuro. Gracias a Nissan por creer en este estado, cuentan con un gobierno que seguirá acompañando sus metas”, subrayó.

Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, agradeció el respaldo y apoyo de la gobernadora Tere Jiménez para consolidar sus nuevos proyectos; de igual forma reconoció la calidad del capital humano con que cuentan las plantas de Aguascalientes.

“Todos estos logros demuestran el valor de la gente que tenemos en Aguascalientes y que hacen la diferencia; tenemos que estar fuertes para afrontar el futuro y seguir siendo más fuertes en México y con la capacidad de exportar a todo el mundo desde estas plantas tan maravillosas que tenemos en Aguascalientes y que se distinguen por su calidad”, sostuvo.

Detalló que esta expansión consta de una nave de más de 120 mil metros cuadrados que se suma al complejo que ya existe actualmente; comentó que en las nuevas instalaciones se fabricará la nueva pick up de Nissan: “Esto nos ayudará a ser más competitivos, tener más flujo de materiales, con menos costos logísticos y aprovechar las ventajas que nos brinda el estado”, dijo Joan Busquets.

Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), reiteró el apoyo del Gobierno del Estado a Nissan: “Seguiremos apoyando a Nissan, continuaremos creciendo juntos, como lo hemos hecho hasta ahora, haciendo frente a los retos y capitalizando las oportunidades”, concluyó.

Durante su visita a Nissan, la gobernadora Tere Jiménez también sostuvo una reunión de trabajo con el personal directivo y realizó un recorrido por la planta de producción.

En el evento protocolario también estuvieron presentes Lorenzo Pedroza, director senior de Manufactura de Nissan Mexicana; Noemí Andrade, directora de Recursos Humanos de Manufactura de Nissan Latinoamérica; Diego Ramírez, director de Relaciones Gubernamentales y Asuntos Públicos de Nissan Mexicana; y Jorge Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt.