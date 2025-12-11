“Absurdas, Ridículas e Irresponsables”, Declaraciones de Rubén Flores Contra el Obispo: Carlos Peña Badillo

Busca Inhibir Voces que Cuestionan al Gobierno, Acusa

Por Miguel Alvarado Valle

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, criticó severamente a Rubén Flores Márquez, presidente del Consejo Estatal de Morena, por los señalamientos que lanzó contra el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, luego de que el prelado cuestionara algunas políticas del actual gobierno. Calificó la postura de Flores como “una visión completamente sesgada”, al considerar que Morena descalifica a cualquiera que no coincida con su línea política.

El líder priísta sostuvo que el obispo expresó preocupaciones legítimas sobre las inconformidades que enfrenta el sector campesino y rechazó la acusación de “manipulación” y “pecado” hecha por el morenista.

Peña Badillo reiteró que el PRI respalda el derecho del obispo a manifestarse sobre asuntos públicos, y recordó que Sigifredo Noriega ha mantenido una postura crítica desde su llegada a la diócesis, siempre – dijo– en un tono propositivo.

Subrayó que las declaraciones de Morena no sólo resultan ofensivas, sino que buscan inhibir las voces que cuestionan al gobierno: “Sus declaraciones fueron absurdas, ridículas e irresponsables”, expresó.

Para el dirigente tricolor, ninguna autoridad partidista puede pretender silenciar opiniones que surgen desde la institucionalidad religiosa o desde cualquier otro sector de la sociedad. Durante su mensaje, Peña Badillo estuvo acompañado por la secretaria de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandra Andrade, cuya presencia, afirmó, simboliza el respaldo del partido nacional al trabajo que realizan en Zacatecas.

En su mensaje final, el dirigente del partido insistió en que el PRI exige respeto para el obispo de Zacatecas y para cualquier voz crítica en la entidad.