Advierten Riesgos por Luces Navideñas

Son uno de los Principales Generadores de Incendios en Diciembre

Por Rafael Hernández Guízar

Las luces navideñas pueden volverse un riesgo si no se toman las precauciones necesarias, advirtió el director de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, Luis Enrique Mederos Flores.

Por ello, el funcionario municipal hizo un llamado a la sociedad para reforzar la seguridad en los hogares y evitar accidentes, especialmente incendios.

“Con la incorporación de más elementos eléctricos, muchas veces se sobrecargan las tomas de corriente y esto puede generar calor excesivo que deriva en un incendio”, indicó el funcionario, quien agregó, que aunque los adornos navideños aportan un ambiente festivo, en muchas ocasiones esto se convierte en uno de los principales generadores de incendios durante el mes de diciembre.

Luis Enrique Mederos aseveró que el uso de veladoras con fines religiosos continúa siendo un factor de riesgo dentro de los hogares, lo que se agrava aún más cuando las mismas se colocan cerca de materiales inflamables como las cortinas, nacimientos o centros de mesa que dejan encendidos sin supervisión, lo que redunda en un aumento significativo del peligro.

“Lo esencial es disfrutar unas celebraciones seguras y sin poner en riesgo a las familias ni su patrimonio”, agregó el funcionario.

Por ello, la recomendación fue para revisar las instalaciones eléctricas en los hogares, evitar la sobrecarga en los enchufes, y apagar las veladoras al salir de casa o al acostarse a dormir, y utilizar adecuadamente los calentadores.