Bajan Denuncias por Violencia de Género en Fiscalía de Zacatecas: Martha Vázquez

Aunque Persisten Barreras que Inhiben a las Víctimas, Reconoce

Por Miguel Alvarado Valle

La fiscal especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), Martha Berenice Vázquez González, informó que las denuncias por violencia contra mujeres en la entidad registran una disminución en comparación con los últimos años. Explicó que, en lo que va del presente periodo, se contabilizan alrededor de dos mil 600 denuncias, cifra menor a las más de tres mil presentadas en 2024.

Aunque esta reducción representa un indicador positivo, subrayó que la violencia de género sigue siendo uno de los retos más serios para el sistema de procuración de justicia. Vázquez González señaló que el delito que concentra la mayor parte de las carpetas de investigación continúa siendo la violencia familiar, una tendencia que se ha mantenido constante en Zacatecas.

Detalló que este tipo de agresiones está directamente relacionado con la reproducción de modelos machistas, dinámicas de control y, en muchos casos, con la presencia de adicciones dentro del hogar, factores que incrementan el riesgo para mujeres, niñas y adolescentes. Por ello, destacó la importancia de fortalecer tanto las medidas de protección como el acompañamiento integral para las víctimas.

En contraste, los delitos de abuso sexual y violación representan una proporción menor dentro del total de denuncias, pero su atención es prioritaria debido a la gravedad de sus consecuencias. La fiscal enfatizó que una sola agresión sexual amerita una intervención inmediata, especializada y con enfoque diferencial, que incluye la activación de medidas de protección, atención psicológica y peritajes para asegurar la protección y el bienestar de las víctimas desde el primer momento.

La funcionaria también reflexionó sobre las razones detrás de la disminución de denuncias, atribuyéndola en parte al fortalecimiento institucional, a la capacitación del personal y a la implementación de procesos más ágiles dentro de la fiscalía. Sin embargo, reconoció que persisten barreras que impiden a muchas mujeres denunciar, principalmente la desconfianza en las autoridades o la percepción de que los procedimientos son largos y desgastantes.

Explicó que, para atender este obstáculo, se han simplificado trámites y reforzado los protocolos de atención inmediata. Asimismo, Vázquez González advirtió que las denuncias suelen incrementarse en temporadas específicas, particularmente durante fines de semana, vacaciones o festividades decembrinas, periodos en los que se intensifican tensiones dentro de los hogares.

Estos patrones han permitido focalizar la intervención y mantener coordinación estrecha con las corporaciones municipales y estatales, especialmente en el municipio de Guadalupe, que continúa siendo uno de los focos con mayor incidencia.

Finalmente, la fiscal reiteró que, más allá de las cifras, cada caso representa una urgencia que requiere atención inmediata y especializada, por ello, destacó la necesidad de mantener estrategias de prevención, fortalecer las alianzas con instituciones y organizaciones civiles, y continuar generando condiciones para que más mujeres se acerquen a denunciar sin temor.