Inicia en la Capital la Ruta de Posadas Navideñas: Más de 50 Celebraciones Para las Familias Zacatecanas

La temporada decembrina ha llegado a la capital y, con ella, un ambiente de magia, unidad y tradiciones que fortalecen el tejido social. En este espíritu, el presidente municipal Miguel Varela Pinedo, anunció la realización de más de 50 posadas comunitarias que se llevarán a cabo a lo largo y ancho de la capital del estado.

Con el firme compromiso de promover la convivencia familiar y recuperar las celebraciones que dan identidad a las y los zacatecanos, Miguel Varela destacó que estas fechas representan un momento especial para acercarse a la ciudadanía, escuchar sus necesidades y compartir espacios de armonía. Recalcó que diciembre es un mes que invita a la reflexión, la unión y el cambio positivo, elementos esenciales para continuar construyendo una gran familia capitalina.

El alcalde señaló que cada una de las posadas contará con dinámicas infantiles, entrega de bolos y diversas sorpresas para niñas, niños y adultos, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la convivencia y la seguridad de todas y todos.

Bajo el lema “Juntos y Unidos Nuestras Tradiciones”, Varela Pinedo extendió una invitación abierta a la ciudadanía para participar en estas festividades, que llegarán tanto a colonias como a comunidades rurales del municipio. Señaló que rescatar las tradiciones decembrinas no solo fortalece los lazos comunitarios, sino que también brinda momentos de alegría y esperanza en un entorno seguro y organizado.

Para conocer el calendario completo de fechas, sedes y horarios de cada posada, las y los capitalinos pueden consultar los anuncios publicados en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Zacatecas. La administración municipal reiteró su disposición para recibir a todas las familias y compartir juntos el espíritu navideño que distingue a esta época del año.