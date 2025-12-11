Miguel Varela Toma Protesta al Comité de Control Interno y Reafirma Compromiso con la Transparencia

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través del Órgano de Control Interno, llevó a cabo la toma de protesta del Comité de Control Interno, así como la conferencia “Ética y Derechos Humanos”, impartida por la destacada académica zacatecana, doctora Cristela Tejo Ortiz.

La ceremonia fue encabezada por el presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, quien tomó protesta a las y los integrantes del nuevo comité. En su mensaje, destacó la relevancia de contar con mecanismos sólidos de supervisión y vigilancia dentro de la administración pública.

“Un Órgano de Control Interno regula, administra y señala cualquier acción indebida en las administraciones, y ahí radica su importancia. Sin duda, es entendible que su labor es parte de una dinámica institucional y de responsabilidad mutua”, expresó el alcalde, al reafirmar el compromiso del Ayuntamiento para continuar construyendo una gestión honesta y transparente.

Por su parte, Elba Liliana García Arredondo, titular del Órgano Interno de Control, subrayó que Zacatecas Capital se suma activamente a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción con acciones concretas que fortalecen la integridad pública. Enfatizó que la instalación del Comité de Control Interno representa un parteaguas en la prevención de malas prácticas y en la consolidación de una administración responsable.

“El objetivo es claro: seguir siendo un municipio transparente bajo el cumplimiento de los principios establecidos en nuestro Código de Ética”, puntualizó. Asimismo, destacó que el trabajo del comité será fundamental para reforzar los mecanismos de prevención, atención y seguimiento ante cualquier acto que pudiera vulnerar el servicio público.

García Arredondo añadió que, aunque la tarea del comité no será sencilla, existe plena confianza en la capacidad, profesionalismo y compromiso de sus integrantes para contribuir de manera activa en la erradicación de la corrupción y en la consolidación de una cultura institucional basada en la honestidad y el respeto a los derechos humanos.