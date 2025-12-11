Narro Céspedes Destaca Compromiso de México con la paz y la Justicia Para Palestina

En el marco del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, el diputado federal José Narro Céspedes acompañó al senador Gerardo Fernández Noroña y a la embajadora de Palestina en México, Nadya Layla Rasheed, en un encuentro dedicado a refrendar el compromiso de México con la paz y la justicia internacional.

Durante el evento, el diputado Narro Céspedes destacó la importancia de mantener viva la tradición mexicana de solidaridad, diálogo y respeto al derecho internacional, valores que han guiado históricamente la política exterior de nuestro país.

Subrayó que la defensa de la dignidad humana y la búsqueda de una solución pacífica y duradera para Palestina deben seguir siendo prioridades en la agenda global.

Asimismo, reiteró su respaldo a los esfuerzos diplomáticos que promuevan una salida justa al con􀃀icto, recordando que la paz solo puede construirse desde el respeto mutuo, la cooperación y el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos.

“México ha demostrado, una y otra vez, que la solidaridad no es solo un principio, sino un compromiso”, señaló el legislador.

El diputado José Narro Céspedes reafirmó que continuará impulsando, desde la Cámara de Diputados, acciones que contribuyan a fortalecer la justicia internacional y la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.