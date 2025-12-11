Regidor Enrique Flores se Separa del Cargo Tras Inhabilitación de 7 Meses

Niega Corrupción en Compra de Boletos de Avión

Por Miguel Alvarado Valle

Enrique Flores Mendoza, regidor de Guadalupe y exalcalde del municipio, solicitó licencia a su cargo ante el proceso de inhabilitación por siete meses dictado por el Tribunal de Justicia Administrativo. Afirmó que la decisión busca evitar que el ayuntamiento se vea involucrado en el procedimiento y en su lugar asumirá su suplente, Luis Gerardo Flores Mendoza, quien ya había sido regidor en la administración anterior.

Flores Mendoza atribuyó la resolución a lo que calificó como “revanchismo político”, al señalar que desde hace seis años ha sido objeto de persecución por parte de gobiernos emanados de Morena. Aseguró que durante ese periodo se promovieron más de 800 denuncias administrativas y penales en su contra, las cuales –dijo– no prosperaron, excepto la que derivó en la sanción actual, la cual se relaciona con la compra de boletos de avión durante su periodo como alcalde.

Reconoció que durante su gestión adquirió boletos para viajes de gestión en Viajes Mazzoco, empresa de familiares de su esposa, aunque defendió que estas acciones permitieron obtener más de 300 millones de pesos adicionales para obras en Guadalupe. Añadió que la agencia sólo recibía una comisión mínima por boleto y que incluso llegó a esperar hasta tres meses para recibir pagos del municipio.

También admitió haber comprado boletos para artistas y deportistas que participaron en eventos oficiales, entre ellos Alex Lora y miembros de la selección nacional de nado. Flores Mendoza cuestionó el criterio del Tribunal al señalar que los boletos de avión no pueden licitarse por la variación constante de tarifas, y llamó la atención sobre el hecho de que la denuncia anónima se presentó en 2021, fue dictaminada en 2024 y ejecutada hasta ahora, pese a que él tomó protesta como regidor hace más de un año.

Aun así, afirmó que acatará la sanción y se mantendrá fuera de cualquier cargo público durante el periodo establecido. El exalcade negó haber cometido desvíos de recursos, luego de que en años anteriores se le señalaran supuestos manejos irregulares. Subrayó que la sanción no implica daño patrimonial ni devolución de recursos, sino únicamente la corrección de un proceso administrativo. Añadió que su separación del cargo es una medida personal para cumplir la sentencia y no una aceptación de malversación alguna.