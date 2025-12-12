Cerrar Filas y Pensar en Grande Pide Secretaria de Operación Política a Priístas Zacatecanos

Al concluir su gira de trabajo por Zacatecas, que le permitió encabezar una reunión de evaluación del trabajo realizado en la construcción de los mil, 793 Seccionales de Zacatecas y recorrer los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Jerez y Zacatecas para tomar protesta a sus Comités Seccionales, la Secretaria de Operación Política, Alejandra Andrade Becerril pidió a la dirigencia estatal y a todo el priismo del Estado cerrar filas y unificar esfuerzos porque sí hay condiciones para recuperar la gubernatura en el 2027.

Alejandra Andrade informó que para marzo del 2026 deberán estar integrados la totalidad de los Comités Seccionales y pidió a la dirigencia estatal que utilice todos sus recursos, suelas y saliva para convencer a los integrantes de esos comités y estar en condiciones, con una estructura sólida, de ganarle al avasallante poder del dinero y las dádivas que ya desde ahora, con interés electoral, reparten los de Morena y las autoridades estatales.

Expuso que el PRI está rompiendo barreras porque ahora los Comités Seccionales tendrán que ser afines al PRI y no tanto a los candidatos que deberán de realizar campañas. Deberá trabajarse con una buena integración, con un reto claro de superar las adversidades y con la convicción de que el PRI es el mejor partido para dar oportunidades a los jóvenes y a las mujeres, que ya desde la siguiente elección deberán estar al frente de instituciones y organismos, así como de partidos políticos.

Durante su visita a Zacatecas, la Secretaria de Operación Política encabezó una reunión de evaluación con el Comité Directivo Estatal en Pleno y con los titulares de sectores y organismos adherentes a este partido.

En este evento, el Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo presentó un informe donde quedó claro que sólo con una adecuada y sólida estructura electoral será posible ganar la elección del 2027.

En esa elección nos estaremos jugando el presente y el futuro de Zacatecas. Y para ganar debemos pensar en grande, trabajar para ganar solos las elección, pero también con apertura para hacer coalición con los partidos que tengan el mismo deseo de sacar a Morena. Peña Badillo expuso el trabajo realizado en los 8 municipios considerados prioritarios, porque son los de mayor rentabilidad y los 16 municipios que por su mayor volumen de votos, ayudarán a ganar la elección del 2027.

Antes, el Delegado nacional del PRI, José Marco Antonio Olvera Acevedo dijo en esta reunión que la historia del PRI es una amalgama de historias personales de lealtad hacia este partido.

Afirmó que en Zacatecas hay un priismo vigente, que sin duda alguna saldrá a votar por candidatas y candidatos tricolores en el proceso electoral del 2027.

Por eso hoy, el PRI no puede dar espacio a la improvisación, sino a la estrategia, a la objetividad y a la creación de una estructura sólida que de los Seccionales hacia arriba permita ganar el mayor número de elecciones.

En esta reunión de trabajo además de los secretarios del Comité Directivo Estatal participaron los representantes del ONMPRI, Red Jóvenes x México, Vanguardia Juvenil Agrarista, Fundación Colosio y la Unidad Revolucionaria.