¡Fiesta, Fiesta en Zacatecas!

Recorre Callejones Iluminados al Ritmo del Tamborazo y Brinda con Mezcal Bajo su Cielo Navideño

⁠Descubre Posadas Donde la Tradición se Cuenta con Danza, Teatro y un Ambiente que Abraza

El estado de Zacatecas celebra la temporada decembrina con tradición, magia y un ambiente que transforma sus calles en un escenario único. Entre luces, música y sabor, ofrece experiencias imperdibles para disfrutar en familia o con amigos. A continuación, te presentamos dos de los atractivos más representativos que dan vida a esta temporada.

Posadas Zacatecanas: Fe, Cultura y Diversión

Del 16 al 24 de diciembre, Zacatecas vive sus posadas con intensidad. Arraigados en México desde el siglo XVI, estos festejos recrean el peregrinar de María y José.

Las posadas zacatecanas combinan danza iluminada con velas y faroles, teatro callejero que narra la tradición de la peregrinación, y música en vivo que llena las calles de ambiente festivo.

Además de la celebración, existe un fuerte gesto solidario: se realizan actividades comunitarias donde se entregan cobijas, bolos, chamarras y gabanes para apoyar a personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Entre luces, villancicos y convivencia, la comunidad refuerza los lazos que caracterizan espacios como la Casa de Día “Amat-te”.

Callejoneadas: El Alma Festiva de Zacatecas

Las callejoneadas son una de las principales actividades turísticas que junto con los recorridos por la mina El Edén, el Teleférico y el cerro de La Bufa, ofrecen una experiencia completa a los visitantes.

Este tradicional recorrido invita a caminar y bailar por los emblemáticos callejones del Centro Histórico, acompañados por el alegre ritmo de un tamborazo que marca el paso con melodías festivas. En este recorrido, el contingente es acompañado por un burrito cargado con garrafas de una bebida a base de mezcal y refresco de toronja, servida en jarritos de barro que los asistentes portan al cuello con un listón de colores vivos.

Durante el trayecto los visitantes pueden bailar, tomarse fotografías, beber un poco de mezcal y disfrutar de los monumentos históricos. En diciembre, las Callejoneadas Navideñas se vuelven un atractivo imperdible que combina tradición, ambiente festivo y la belleza colonial de la ciudad iluminada.

Un Destino que Conserva su Esencia

La entidad es un destino redondo que, además de sus tradiciones decembrinas, ofrece calles iluminadas, museos reconocidos a nivel nacional, terrazas y bares con vistas al cerro de La Bufa, una gastronomía imperdible y múltiples actividades para disfrutar.

Zacatecas logró algo extraordinario: convertir sus tradiciones en experiencias memorables sin perder su esencia. La temporada decembrina se vive aquí con emoción, cultura y un ambiente que envuelve a cada visitante.