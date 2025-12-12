Gobierno de Monreal Condiciona Diálogo con Sección 58 a que Levante el Paro

Maestros Marcharán hoy y Pedirán Intervención de la Presidenta Sheinbaum

Por Nallely de León Montellan

La sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) advirtió que mantendrá el paro indefinido de labores en el sistema estatal, luego de que la mesa de diálogo con autoridades educativas y financieras se rompió la noche del miércoles al condicionarse cualquier negociación al regreso a clases.

En rueda de prensa realizada este jueves, el secretario general de la sección 58, Marcelino Rodarte Hernández, informó que el sindicato enviará una carta abierta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para pedir que se pause el proceso de federalización de la nómina magisterial en Zacatecas y se atienda la crisis educativa y laboral que vive el estado.

Rodarte explicó que, tras la mesa tripartita celebrada en días pasados en la Ciudad de México, las autoridades federales se comprometieron a responder por escrito 50 cuestionamientos del magisterio estatal sobre los alcances jurídicos, administrativos y presupuestales de la federalización.

Hasta este jueves, dijo, esas respuestas no han llegado.

Además, detalló que el miércoles por la noche se efectuó una reunión en el Congreso del Estado con la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), concertada por el diputado Jesús Padilla ante la discusión del paquete económico 2026.

Sin embargo, al iniciar el encuentro, la postura oficial fue que sólo habría mesa de trabajo si antes se reanudaban las clases.

“El diálogo está condicionado: primero levantan el paro y luego hablamos. La comisión no puede decidir eso por encima de la base; son las y los trabajadores quienes deben resolver si continúan o no en paro”, expuso el dirigente, al señalar que la negativa a dialogar en medio del conflicto “profundiza la crisis del sistema educativo estatal”.

Carta a la Presidencia

En la carta que será entregada el próximo lunes 15 de diciembre, cuando se realice la segunda mesa tripartita, la sección 58 expone a la presidenta que la federalización de la nómina se ha iniciado “sin consulta, sin claridad y sin garantías” para los derechos laborales del magisterio.

El sindicato plantea, entre otros puntos, que antes de cualquier traslado de plazas al ámbito federal se deben garantizar salarios completos y puntuales, pago inmediato a personal de reciente ingreso y eventuales, cumplimiento de promociones y recategorizaciones ya reconocidas, entrega íntegra de prestaciones, acceso a vivienda digna para las y los trabajadores e inclusión de las propuestas del gremio en el paquete económico 2026.

También alerta sobre el riesgo que implicaría para el ISSSTEZAC un proceso incierto de federalización, al tratarse de la institución que sostiene jubilaciones, préstamos y servicios sociales de miles de familias zacatecanas.

“No es posible pedir confianza mientras persisten incumplimientos estructurales con las y los docentes”, se lee en el documento, que solicita a la Presidencia intervenir de manera directa para atender la problemática y garantizar que cualquier transformación se haga con estudios de impacto claros, información pública y pleno respeto a los derechos laborales.

Marcha y Consulta a la Base

Rodarte anunció que este viernes se realizará la segunda marcha del movimiento magisterial, convocada a las 10:00 horas desde la Máquina 30-30, a la que llamó a asistir a trabajadoras y trabajadores en activo, jubilados, organizaciones solidarias y ciudadanía en general. Tras la movilización, agregó, se llevarán a cabo asambleas en las que cada centro de trabajo decidirá si el paro se mantiene o se levanta, de acuerdo con la información y los avances que se presenten.

“No será una persona ni un comité quienes resuelvan; serán los más de cuatro mil trabajadores en servicio y los alrededor de dos mil 400 jubilados y pensionados de la sección 58”, subrayó. El dirigente reiteró que el movimiento no busca confrontar a las madres y padres de familia, sino exigir que el gobierno asuma su responsabilidad en un proceso que calificó como “turbio, oscuro y sin sustento legal ni presupuestal”.

Afirmó que, en caso de lograrse una solución, el magisterio establecerá mecanismos para recuperar el avance académico de las y los alumnos afectados, que estimó en más de 40 mil estudiantes.

“Esta crisis no nació en las escuelas ni en el sindicato, sino en un ejercicio fallido de la autoridad educativa. Nada es irrecuperable si hay voluntad y certeza, pero primero se debe garantizar que ningún derecho adquirido se pierda con la federalización”, concluyó.