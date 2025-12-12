La Capital Conmemora el día Internacional de los Derechos Humanos con Arte y Creatividad

Con un enfoque en el arte y la participación comunitaria, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través del departamento de Derechos Humanos y en coordinación con el Sistema Municipal DIF, conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos con una emotiva actividad que resaltó la creatividad y el compromiso cívico de las usuarias de los centros sociales y casas de día del municipio.

El proyecto consistió en un trabajo artístico de bordado de servilletas, donde las participantes plasmaron diseños alusivos a diversos derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, y el derecho a la vida.

La culminación de esta actividad se dio en la Biblioteca Pública Central Estatal “Roberto Cabral del Hoyo”, donde se llevó a cabo el concurso y la premiación. Las usuarias expusieron sus diseños, demostrando no solo su habilidad manual sino también su conciencia sobre la importancia de sus derechos.

La presidenta honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada, destacó el valor intrínseco de los trabajos realizados: “Este tipo de trabajos reflejan más allá del arte, la creatividad de las usuarias que han logrado plasmar estas significativas servilletas. Cada bordado es una manifestación de la dignidad y la conciencia de nuestros derechos.”

En representación del alcalde Miguel Varela, el secretario César Herrera, Secretario Particular del Ayuntamiento, resaltó el compromiso de la administración con la causa: “Trabajos como estos son muestra de la visibilidad que el Ayuntamiento le da a los Derechos Humanos y cómo promovemos su enseñanza a través de actividades innovadoras.”

Por su parte, la directora del departamento de Derechos Humanos, Rocío Martínez, destacó que a través de la Dirección General de Solidaridad y Desarrollo Humano que encabeza la doctora se prioriza el trabajo de la socialización de estas obras y la coordinación con otras áreas: “Al socializar este tipo de trabajos, también se está enseñando a las familias zacatecanas con actividades que dan muestra de un trabajo coordinado entre el DIF Municipal y el área a la que pertenece Derechos Humanos.”

De esta manera, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, refrenda el compromiso de seguir apoyando la enseñanza, visibilización y respeto a los derechos humanos en el municipio, utilizando el arte y la cultura como herramientas poderosas para la concientización social.