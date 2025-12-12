México Cierra 2025 Inmerso en Fase de Crecimiento Económico muy Bajo

Especialistas del CUCEA Analizan Panorama Para 2026

El Estancamiento Económico se ve Presionado por la Caída de la Inversión y la Actividad Industrial

La situación económica de México al cierre de 2025 se define por una desaceleración económica y un entorno de alta incertidumbre, en el que la cautela en la política monetaria y los riesgos geopolíticos desempeñan un papel crucial; así lo expresó el doctor Héctor Iván del Toro Ríos, profesor e investigador del Departamento de Economía, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG.

En rueda de prensa, Del Toro Ríos señaló que México cierra 2025 inmerso en una fase de crecimiento muy bajo o en estancamiento, presionado por la caída de la inversión y la actividad industrial; mientras que el Banco Central debe equilibrar la necesidad de estimular la economía en la lucha contra una inflación que se resiste a ceder y está en etapa creciente.

“El panorama económico en México nos llama a la prudencia. A pesar de la desaceleración del crecimiento del PIB, la inflación persiste como un desafío latente. Los esfuerzos del Banco de México y las medidas como el Paquete contra la Inflación y la Carestía buscan estabilizar los precios, por lo que confirman que el costo de vida, especialmente de los alimentos y servicios, sigue bajo la presión del alza de los precios, manteniendo el costo real de endeudamiento en niveles altos”, informó.

Recordó que las condiciones del aumento salarial en México para 2026 ya fueron definidas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que determinó que a partir del 1 de enero el salario mínimo general se incremente de 278.80 a 315.04 pesos diarios.

“Se anticipa un incremento nominal significativo de 13 por ciento que si bien, busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación acumulada, plantea un nuevo debate sobre su impacto potencial en los costos laborales de las empresas y su capacidad para generar más presiones inflacionarias de segunda ronda en el próximo ciclo económico”, añadió Del Toro Ríos.

Las afectaciones generadas por los recientes bloqueos carreteros impactaron especialmente a productos perecederos como el jitomate, que llegó a costar hasta los 58 pesos por kilogramo, dijo.

En cuanto a si se considera suficiente el salario mínimo para cubrir la alimentación básica de una familia, el investigador mencionó que no, dado que el salario mínimo de los trabajadores no muestra una ruta viable para salir de la pobreza y que la pérdida del poder adquisitivo sólo permite que se aproveche 94.62 por ciento del salario y se necesitan más de 1.29 salarios mínimos para cubrir la totalidad de la canasta básica, sin incluir servicios.

Ante este panorama, el académico recomendó a la población compras inteligentes y priorizar el ahorro, necesidad sobre deseos, a fin de evitar el endeudamiento costoso e iniciar el año con un exceso de deudas que generen la temida “cuesta de enero”.

El Director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA, doctor Martín Romero Moret, subrayó que persiste una economía mundial en transición, donde México no está solo y hay un contexto que determina en gran parte el desempeño de su economía.

“Esta transición implica un cuestionamiento al libre mercado, que quiere regresar a dinámicas proteccionistas, particularmente impulsadas por Estados Unidos de América (EUA)”, añadió.

El comercio bilateral con EUA alcanzó la cifra récord en 2024 de más de 839 mil millones de dólares, y México es el principal socio comercial de ese país, pero las recientes amenazas de nuevos aranceles generan incertidumbre para la inversión, advirtió.

El académico también destacó las contradicciones presentes en la política estadounidense al afirmar que esa nación quiere imponer aranceles a las importaciones y disminuir sus déficits comerciales, medidas han generado inestabilidad.

Pese al ambiente internacional adverso, Romero Moret subrayó que persisten fortalezas en la economía nacional, como el incremento de la inversión extranjera directa y el crecimiento exportador.

“Sigue aumentando la inversión extranjera directa en México. Tenemos 41 mil millones de dólares acumulados en el tercer trimestre de este año; siguen aumentando las exportaciones y las empresas nacionales y extranjeras continúan en México”, destacó.

En cuanto a las acciones del país ante este escenario, el académico enfatizó la urgencia de diversificar mercados, fortalecer la base productiva y la infraestructura exportadora; y modernizar los marcos regulatorios son condiciones necesarias.