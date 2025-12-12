Pasarela ARKORA: Estudiantes Muestran su Talento, Sensibilidad Creativa y Formación Profesional

Las colecciones mostraron no sólo dominio técnico, sino también la visión humanista que impulsa el programa académico, reflejando la capacidad de los futuros diseñadores.

Al cierre del evento se entregaron los reconocimientos a los proyectos más destacados: Mejor Ilustración, Mejor Diseño y Mejor Confección.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes celebró con gran éxito la pasarela ARKORA, muestra final de proyectos terminales de la Licenciatura en Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, que reunió a cerca de 800 asistentes en el Salón de Exposiciones del Foro 3C. El evento permitió apreciar el talento, la sensibilidad creativa y la sólida formación profesional que distingue a los estudiantes de noveno semestre, generación 2021-2025.

A lo largo de la pasarela se presentaron 41 colecciones originales, diseñadas y confeccionadas por las y los alumnos como parte de la materia Diseño de Eventos de Moda, a cargo de la maestra Sandra Araceli Roque Posada. Bajo el concepto ARKORA, las propuestas exploraron una amplia gama de estilos y temáticas: moda infantil, deportiva, urbana, vestuario escénico, prendas casuales, formales, de gala, lencería y moda nupcial, evidenciando la diversidad estética y la madurez conceptual que los estudiantes han desarrollado durante su formación universitaria.

Las colecciones mostraron no solo dominio técnico, sino también la visión humanista que impulsa el programa académico, reflejando la capacidad de los futuros diseñadores para combinar creatividad, funcionalidad e identidad en cada pieza. Al cierre del evento se entregaron los reconocimientos a los proyectos más destacados: Ariana Salado Atilano recibió el premio a Mejor Ilustración y Mejor Diseño por su colección “Chrysalis”; y Naomi Elizabeth Urbano Rivera fue reconocida por la Mejor Confección con su propuesta titulada “Instinto salvaje”.

El éxito de ARKORA se suma al legado académico de una carrera que, desde su creación, ha formado generaciones de profesionales capaces de integrarse con excelencia al sector productivo de la moda y los textiles. A lo largo de su historia, la UAA ha egresado 13 generaciones como Técnico en Diseño Textil y de la Confección, 20 generaciones como Licenciatura en Diseño Textil y de la Confección, y 35 generaciones como Licenciatura en Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles.

Gracias a la pertinencia y calidad de su plan educativo, sus egresados se han consolidado en empresas locales, nacionales e internacionales, e incluso han fundado marcas propias que hoy generan empleos y diversifican la industria. Entre los casos de éxito sobresalen Iván Mejía, diseñador en Adidas, Alemania; Tanya Valentina Hernández, integrante de la casa de moda Bottega Veneta; Ana Karen Guzmán, creadora de Caballus; Ana Alejandra Moreno, con su firma Anis Moreno; y Reynaldo de Jesús Ramírez, Brand Manager en Men’s Fashion.

La pasarela contó con la presencia de la licenciada Leticia Gómez Gutiérrez, jefa del Departamento en Diseño de Moda, la maestra Sandra Araceli Roque Posada, coordinadora de la asignatura; miembros de la Comisión Ejecutiva del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción; empresarios del sector, influencers, así como familiares y amigos que acompañaron a los estudiantes en la presentación de este importante logro académico.

ARKORA refrenda el compromiso de la UAA con la formación integral de profesionales capaces de transformar creativamente la industria de la moda desde Aguascalientes hacia el mundo.