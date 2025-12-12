Propuesta de Agenda de Planeación Regulatoria 2026

La Agenda de Planeación Regulatoria es una herramienta que permite planear la creación de nuevas regulaciones, leyes, reglamentos o reformas a estas en un periodo determinado, es una obligación establecida en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos artículos 26 al 32; la Ley de Mejora Regulatoria para el estado de Zacatecas y sus Municipios artículos 63, 64 y 65; y el Reglamento de Mejora Regulatoria de Municipio de Zacatecas artículos 34 y 35.

El fin de esta es evitar la creación indiscriminada de regulaciones y con ello obligaciones para los ciudadanos. Es por ello que los Sujetos Obligados deben mantener al tanto a las Autoridades de Mejora Regulatoria sobre las regulaciones que pretendan expedir, para así someter a consulta pública dicha agenda e integrar de manera no vinculante las opiniones vertidas.