En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Tere Jiménez Llama a Sumar Esfuerzos por la paz de las Familias

Estrategia y Coordinación ha Generado Resultados Contundentes, Resalta

Aguascalientes es la entidad que más ha avanzado regionalmente, alcanzando el 70% de las detenciones previstas como objetivos comunes entre la federación y el estado.

En Aguascalientes no bajaremos la guardia, la seguridad es una tarea diaria y permanente. Los invito a redoblar esfuerzos y seguir trabajando en equipo por la tranquilidad de nuestras familias: Tere Jiménez.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó en la 52.ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch.

En su intervención, la gobernadora subrayó que la estrategia integral de seguridad y la coordinación entre los tres niveles de gobierno han generado resultados contundentes. Reconoció el respaldo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado, cuyo trabajo conjunto ha permitido realizar detenciones decisivas durante los últimos dos meses.

“El resultado, además de confirmarnos que vamos por el rumbo correcto, nos compromete a seguir trabajando con más fuerza por una paz duradera”, subrayó.

La gobernadora señaló que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Aguascalientes registró cero homicidios dolosos en noviembre, posición que lo coloca en primer lugar nacional. “Este logro es reflejo del trabajo coordinado y del compromiso absoluto de todas las instituciones. Unidos sí podemos mejorar las cosas”, afirmó.

También informó que Aguascalientes es la entidad que más ha avanzado en la región, con un 70% en las detenciones establecidas como objetivos comunes entre la federación y el estado. Hizo un llamado a continuar con esta coordinación permanente:

“En Aguascalientes no bajaremos la guardia, la seguridad es una tarea diaria y permanente. Los invito a redoblar esfuerzos y seguir trabajando en equipo por la tranquilidad de nuestras familias”, concluyó.

En la Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se realizó en la Ciudad de México, también estuvieron presentes Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República; Marcela Figueroa Franco, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil; entre otras autoridades.