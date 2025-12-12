Estudiante de Aguascalientes Representará a México en la Final Mundial de Matemáticas en China

Ian Hideki Cuamatzi Leal, estudiante de 15 años de PrepaTec y cuya pasión por las matemáticas lo acompaña desde la infancia, está listo para cruzar el mundo y representar a México en la final global de la Olimpiada Internacional Juvenil de Matemáticas (IJMO, por sus siglas en inglés) 2025, que se desarrollará en Shenzhen, China.

Su camino comenzó en la Secundaria Cedros, donde dio el salto al escenario internacional al participar en la Olimpiada de Matemáticas de Escuelas de Singapur y Asia (SASMO). Esa experiencia fue la que le abrió la puerta a la competencia que hoy lo llevará al otro lado del mundo.

Ian agradeció el apoyo recibido a través de la Beca Pasos Gigantes, otorgada por la gobernadora Tere Jiménez, la cual fue clave para cubrir parte de sus preparativos rumbo a China.

Del 12 al 17 de diciembre, Ian se enfrentará a desafíos de precálculo, álgebra, pensamiento matemático y razonamiento avanzado, compitiendo con algunos de los jóvenes más talentosos del mundo.

En su tiempo libre, el joven estudiante disfruta ayudar a sus compañeras y compañeros que tienen dificultades en matemáticas, pues está convencido de que el conocimiento crece cuando se comparte. Su esfuerzo y disciplina también lo han llevado a destacar en encuentros como el Maratón de Matemáticas del Tec, First Off Season Santa Catarina 2025 e IRONMATH 2025, entre otros.

Ian envió un mensaje a las y los jóvenes de Aguascalientes: confiar en sí mismos, no rendirse y perseguir con determinación cada uno de sus sueños.