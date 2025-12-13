Llama Canacozac a Poner Freno al Ambulantaje en el Centro Histórico

Ventas de Negocios han Sido Afectadas, Advierte

Por Nallely de León Montellano

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas (Canacozac), Jesús Gabriel López del Bosque, informó que aunque el sector comercio registró un cierre “aceptable” durante el reciente Buen Fin, las metas económicas no se alcanzaron debido a factores externos, entre ellos los paros campesinos y el repunte del ambulantaje en la capital.

El líder empresarial explicó que, aunque la proyección rondaba los 140 millones de pesos en derrama económica, el registro final fue cercano a 129 millones.

“No nos fue mal, pero seguimos por debajo de los niveles previos a la pandemia”, señaló. A nivel nacional, agregó, se reportaron 200 mil millones en ventas.

López del Bosque detalló que poco menos de seis mil compradores se registraron formalmente en la plataforma del Buen Fin en Zacatecas, aunque estimó que al menos un 20 por ciento adicional participó sin registro, pues la difusión alcanzó a todo el estado mediante redes municipales y distribución de material promocional.

Sin embargo, advirtió que el auge del comercio informal en el Centro Histórico continúa golpeando al sector formal, pese a compromisos previos con autoridades municipales para frenar nuevas instalaciones de vendedores ambulantes en zonas restringidas.

“Se había acordado que a partir de septiembre ya no habría más comercio no autorizado en el Centro Histórico, pero ocurrió lo contrario. Hoy cualquiera puede verlo: nuevamente está lleno de puestos que no pertenecen a esta zona”, expresó.

El dirigente sostuvo que esta situación genera competencia desigual, pues los comercios establecidos cumplen con pagos municipales, fiscales y administrativos que los vendedores ambulantes no enfrentan en las mismas condiciones.

“Queremos piso parejo. La competencia es buena, pero bajo las mismas reglas”, recalcó. Sobre las afectaciones económicas, señaló que aunque diciembre es una temporada tradicionalmente fuerte, varios negocios han reportado disminución en sus ventas debido a la presencia de comercio informal, particularmente en el primer cuadro de la ciudad.

Aunque no existe aún un porcentaje consolidado, reconoció que la caída es visible. En contraste, López del Bosque destacó que durante el Buen Fin los sectores más bene- ficiados fueron electrónicos, ropa, calzado, mueblerías y, en menor medida, alimentos.

El presidente añadió que la Canacozac busca reforzar el consumo local a través de programas como “Viernes Muy Mexicano”, así como con recientes convenios firmados con sindicatos como SUTSEMOP y SPAUAZ, que permitirán a miles de trabajadores acceder a descuentos y beneficios en negocios afiliados.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades municipales para retomar el diálogo y garantizar que los acuerdos sobre ordenamiento del comercio en el Centro Histórico se cumplan.

“Nosotros estamos listos para continuar trabajando. Necesitamos que las reglas se respeten”.