Niega la SSPE Balacera en las Inmediaciones de sus Instalaciones

Eran “Prácticas Controladas”, Dice

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informa que las detonaciones registradas este día en las inmediaciones de sus instalaciones corresponden exclusivamente a prácticas controladas de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), como parte del entrenamiento permanente que realiza este grupo táctico.

El Secretario de Seguridad Pública, General Arturo Medina Mayoral, reiteró que no existe ningún riesgo para la población y que no se trató de hechos vinculados con situaciones delictivas; detalló que actualmente 30 integrantes de las Fuerzas Especiales participan en un programa intensivo de actualización operativa, el cual incluye ejercicios de intervención en casa habitación, rescate de personas, prácticas de tiro, recorridos, así como maniobras de descenso desde helicóptero y desde edificios.

Como parte de estas actividades, los elementos también reciben capacitación en manejo de explosivos, tanto para desactivación como para activación controlada de artefactos que no pueden ser trasladados.

Precisó que las detonaciones escuchadas corresponden a pruebas con cantidades mínimas de material explosivo, acciones que se realizan de manera habitual y que no guardan relación alguna con hallazgos recientes.

Medina Mayoral recordó que durante los últimos meses se ha asegurado una cantidad considerable de pólvora y explosivos, principalmente debido al incremento de movilidad por las festividades decembrinas, la actividad de pirotécnicos y el tráfico ilícito detectado en municipios como Tabasco y Luis Moya.

Respecto al rumor difundido sobre la existencia de un vehículo con explosivos en Luis Moya, la SSP aclaró que dicha versión es falsa. La corporación ubicó un vehículo relacionado con un hecho delictivo.

Finalmente indicó que durante la jornada de este viernes se realizaron seis detonaciones controladas dentro del plan de capacitación, por lo que precisó que en caso de que alguna vivienda presente daños menores, como cristales quebrados, la institución asumirá la responsabilidad y efectuará la reposición correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con la capacitación profesional de sus corporaciones, la conducción responsable de todas sus operaciones y el fortalecimiento permanente de las acciones orientadas a garantizar la seguridad y el bienestar de las y los zacatecanos.