Ulises Mejía: “Refrendamos Cooperación México–Japón Desde El Congreso”

En el marco de las actividades del Grupo Legislativo de Amistad México–Japón, el diputado federal Ulises Mejía Haro acudió a la residencia de la Embajada de Japón en México, donde sostuvo un encuentro con el Embajador Sr. Honsei Kozo y con el Sr. Takaaki Kuga, vicepresidente de Toyota Motor de México y actual presidente de la Cámara de Comercio de Japón en nuestro país.

Durante el encuentro se destacó la importancia de Japón como socio comercial estratégico de México, con una relación bilateral sólida construida a partir de la inversión, la innovación tecnológica y la generación de empleo.

Asimismo, se subrayó la relevancia de fortalecer el diálogo parlamentario y la cooperación bilateral para abrir nuevas oportunidades de inversión, desarrollo industrial y transferencia tecnológica.

Estas acciones buscan impulsar el crecimiento económico de Zacatecas y de México, consolidando una relación de beneficio mutuo entre ambas naciones.