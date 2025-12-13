Zacatecas Capital y Japón Fortalecen Vínculos Para Impulsar Colaboración Cultural, Turística y E conómica

Con el propósito de estrechar la cooperación entre Zacatecas Capital y Japón, el presidente municipal Miguel Varela Pinedo sostuvo una reunión con el cónsul general de Japón en México, Takero Aoyama, para explorar oportunidades conjuntas en materia cultural, académica, turística y económica.

Durante el encuentro, Varela Pinedo destacó las cualidades que hacen de Zacatecas un destino atractivo para nuevos proyectos de inversión, especialmente para empresas japonesas que buscan espacios seguros y con potencial de crecimiento. Subrayó que, aunque la capital no cuenta con una amplia infraestructura industrial, posee condiciones favorables para el desarrollo económico.

“No tenemos mucha industria, pero no tenemos limitaciones para crecer en Zacatecas. Contamos con diversos atractivos turísticos que debemos dar a conocer en su país para que más visitantes vengan a conocer y devolver la vocación turística de esta gran ciudad”, expresó el alcalde.

En el marco del 480 aniversario de la fundación de Zacatecas, el presidente municipal invitó al gobierno japonés a considerar un hermanamiento formal con la capital, lo que permitiría impulsar intercambios culturales y académicos que fortalezcan la relación bilateral.

La propuesta fue bien recibida por el cónsul Takero Aoyama, quien reconoció la importancia de que Japón participe de manera activa en proyectos vinculados con Zacatecas capital. Señaló que, si bien factores como la seguridad, infraestructura carretera, energía y agua son determinantes para atraer inversión, entiende que estos aspectos competen principalmente al ámbito estatal.

“Tenemos la misión de fortalecer nuestro vínculo entre nuestros países. Vemos los esfuerzos que se realizan en Zacatecas para traer negocios”, apuntó Aoyama, al tiempo que destacó que las empresas japonesas suelen establecerse a largo plazo y buscan contribuir al desarrollo local.

Finalmente, el alcalde reiteró la disposición de Zacatecas para trabajar de la mano con Japón y generar oportunidades que beneficien a ambas regiones, especialmente en materia económica, turística y cultural.

En la reunión también participaron Kengo Okumura, cónsul encargado de Asuntos Económicos; Manuel Castillo Romero, director de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable; David García Lira, presidente de la comisión de Asuntos Internacionales y Pedro Cardona, encargado de Asuntos Internacionales.