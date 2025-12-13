Aguascalientes, Entre las 100 Ciudades más Seguras y Amigables Para Moverse en Bicicleta

De Acuerdo con Copenhagenize

Esto, de acuerdo a un estudio global realizado por la consultora Copenhagenize.

Aguascalientes destaca por impulsar esta modalidad de transporte sustentable y por las acciones para brindar seguridad a los ciclistas.

Actualmente, en la entidad se extienden 132 kilómetros de ciclovías y se han habilitado 87 biciestacionamientos públicos.

Aguascalientes vuelve a destacar a nivel internacional. Esta vez, la capital del estado se ubicó entre las 100 ciudades más amigables del mundo para el ciclismo urbano, un reconocimiento que sólo obtienen las urbes que cumplen satisfactoriamente con características de infraestructura, planificación y promoción del uso de la bicicleta.

De acuerdo con un estudio global realizado por la consultora Copenhagenize, la ciudad de Aguascalientes, junto con otras 99 metrópolis de los cinco continentes, fue seleccionada al destacar por su enfoque en el uso de la bicicleta, el compromiso político y social para impulsar esta modalidad de transporte sustentable, así como por los esfuerzos que se realizan para brindar seguridad a los ciclistas.

El estudio de Copenhagenize evalúa qué tanto han progresado las ciudades para garantizar un ciclismo seguro y accesible; la publicación incluye todas las áreas urbanas con más de 250 mil habitantes y establece que el centenar de localidades seleccionadas “se ganaron merecidamente su lugar en la clasificación”.

Cabe destacar que, durante los últimos años, el Gobierno del Estado ha realizado esfuerzos para incrementar la infraestructura ciclista. Actualmente, en el territorio estatal se extienden 132 kilómetros de ciclovías y se han habilitado 87 biciestacionamientos públicos en escuelas, hospitales, museos, parques y plazas.

Además, la Coordinación General de Movilidad (CMOV) organiza rodadas ciclistas cada 15 días en el marco de la VíaAgs; mientras que dependencias como el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal brindan apoyo a ciudadanos para organizar recorridos en bicicleta.

El Gobierno del Estado seguirá trabajando para consolidar a la entidad como una de las más amigables para el ciclismo urbano, con mayor infraestructura y promoción del uso de la bicicleta, para convertir a este medio de transporte en una opción viable de movilidad urbana diaria.