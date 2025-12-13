Niñas y Niños del Hospital Hidalgo Recibieron Juguetes por Parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal

Hay días en los que la esperanza se siente más cerca, como un abrazo suave que ilumina todos los rincones; así fue el ambiente que se creó para las niñas y niños que valientemente reciben tratamiento oncológico en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Centro Estatal de Prevención (CEPREV), llevó a cabo una entrega de juguetes y pelotas con el deseo profundo de regalar un momento de alegría a estos pequeños guerreros. Cada obsequio, entregado con cariño, se convirtió en un destello que recordó a todos que incluso en los momentos más difíciles, la magia y la esperanza pueden encontrar su lugar.
Esto fue posible gracias a la coordinación con la asociación Una Esperanza Más de Vida, y con la participación del payaso Tokito, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Con su carisma, juegos y ternura, Tokito transformó los pasillos del hospital en un escenario de risas y abrazos, llenando de color el ambiente y regalando a las familias un instante de alivio y unión.
Durante la actividad estuvieron presentes el director de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, Arturo Martínez Morales; el director de CEPREV, Rogelio Romero Muñoz; y la directora de la asociación Una Esperanza Más de Vida, Cinthya Paola Muñoz Ortiz.