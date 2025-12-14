Diálogo Inédito Entre Amalia García y Arturo Romo Gutiérrez

En Clausura de la Primera Conferencia Anual Sobre el Centro Histórico

Con un diálogo sin precedentes entre los exgobernadores Amalia García Medina y Arturo Romo Gutiérrez, concluyó este sábado la Primera Conferencia Anual sobre el Centro Histórico de Zacatecas, un ejercicio académico y ciudadano que durante tres días reunió a especialistas, investigadores, comunicadores, exfuncionarios y ciudadanos interesados en el presente y el futuro de la ciudad histórica.

El diálogo final, moderado por el doctor Francisco García González, se convirtió en el momento más significativo de la Conferencia, al abrir un espacio de reflexión franca sobre las decisiones públicas más complejas que han marcado la transformación del Centro Histórico. Ambos exmandatarios compartieron experiencias directas de gobierno, los retos de intervenir una ciudad con barrios históricamente abandonados, la dificultad política y social de peatonalizar espacios públicos como la plazuela Miguel Auza, la creación de infraestructura urbana en la zona de amortiguamiento, como la Plaza Bicentenario, así como decisiones emblemáticas como la negativa a construir un segundo piso durante el gobierno de Amalia García y, en el caso de Arturo Romo, la organización del Congreso de la Lengua Española, que colocó a Zacatecas en el centro de la agenda cultural internacional con la presencia de los Reyes de España y tres premios Nobel.

En este intercambio, también se subrayó el papel determinante de la participación ciudadana organizada para evitar la construcción de un viaducto elevado sin sentido urbano, sin consulta pública y con un presupuesto completamente desfasado. Como fue planteado por el doctor Rodolfo García Zamora y el doctor Francisco Valerio Quintero, la presión social informada fue clave para frenar una decisión que habría afectado gravemente al Centro Histórico, confirmando que la ciudadanía debe ser parte activa de las decisiones públicas.

La Mesa 5, dedicada a las y los vecinos del Centro Histórico, abordó uno de los debates más contundentes de la Conferencia al evidenciar la ausencia histórica de una perspectiva de género en la planeación y gestión urbana. Las intervenciones de la doctora Adriana Rivero Garza, la doctora Norma Gutiérrez Hernández, la maestra Shirley Nallelly Ordóñez Ortiz y la doctora Paula Rey Ortiz Medina, moderadas por la maestra Judit Guerrero López, recorrieron desde el análisis histórico del papel de las mujeres en la ciudad hasta las problemáticas actuales de movilidad, discapacidad y accesibilidad para personas adultas mayores, dejando claro que el Centro Histórico continúa reproduciendo desigualdades que deben ser atendidas si se busca una ciudad verdaderamente incluyente, habitable y con perspectiva de derechos.

La Conferencia fue construyendo, a lo largo de sus distintas mesas y conferencias magistrales, una lectura integral del Centro Histórico: desde el marco institucional del INAH y el análisis del paisaje urbano, hasta la revisión histórica de la ciudad, el papel de los medios en la construcción de nuevas narrativas, el estado actual del turismo, la mercantilización del patrimonio y la urgencia de avanzar hacia modelos de gestión con participación activa de la sociedad civil.

En su mensaje de clausura, el maestro Cuauhtémoc Calderón Galván, presidente del Fondo Cultural Zacatecas, destacó que esta Primera Conferencia logró articular años de estudio, trabajo y escucha colectiva, subrayando que “las grandes decisiones sobre Zacatecas solo pueden tomarse a partir de grandes acuerdos colectivos, dejando atrás diferencias y apostando siempre por los perfiles adecuados para las decisiones públicas”. Añadió que el mayor logro del encuentro fue la generosidad intelectual de quienes participaron, al ceder su talento y conocimiento para el bien común de la ciudad.

Previamente, el doctor David Eduardo Rivera Salinas presentó la relatoría general de la Conferencia, sintetizando los principales ejes de reflexión y los consensos alcanzados.

La clausura concluyó con el compromiso de dar continuidad a este ejercicio, anunciando la realización de la Segunda Conferencia Anual sobre el Centro Histórico de Zacatecas, con la intención de consolidar este espacio como un articulador permanente entre academia, ciudadanía, iniciativa privada y decisiones públicas, orientado a la construcción de una hoja de ruta técnica, social y cultural para el futuro del Centro Histórico.