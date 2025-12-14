Invitan a Emprendedoras y Emprendedores a Participar en el Bazar Navideño 2025

Se Instalará en La Encantada

Por Nallely de León Montellano

El colectivo Bazar Soñadoras lanzó la convocatoria dirigida a emprendedoras y emprendedores que deseen participar en su próximo Bazar Navideño 2025, a realizarse los días 18, 19 y 20 de diciembre en La Encantada.

El espacio, coordinado por la emprendedora Eifi Jáquez, se ha consolidado en los últimos cuatro años como un punto de encuentro dominical en el Parque Sierra de Álica, donde decenas de proyectos locales encuentran un lugar para exhibir y comercializar sus productos.

El bazar buscará integrar propuestas de artesanías, regalos únicos, arte, ilustración, diseño, accesorios hechos a mano, decoración navideña y productos creativos de elaboración manual. De acuerdo con la organización, este encuentro tiene como propósito fortalecer los vínculos entre la comunidad emprendedora y las familias zacatecanas, promoviendo el consumo responsable y la circulación del dinero dentro del estado.

Para Jáquez, generar espacios permanentes para las y los creadores locales es una forma de sostén económico en un contexto donde el autoempleo y los proyectos independientes se han convertido en una alternativa real de ingreso.

Cada domingo, el Bazar Soñadoras reúne a una diversidad de propuestas que van desde artículos utilitarios hasta piezas artísticas, permitiendo que quienes producen a pequeña escala accedan a un público amplio y estable.

La edición navideña representa además una oportunidad para que los negocios locales incrementen sus ventas durante la temporada decembrina, considerada una de las más importantes para el comercio debido al aumento en la compra de obsequios, decoración y productos de temporada. La organización destacó que, al optar por productos hechos en Zacatecas, la ciudadanía contribuye directamente al fortalecimiento de la economía local y a la movilidad del dinero dentro de la propia comunidad.

El Bazar Navideño operará de 12:00 a 19:00 horas, y la convocatoria para expositores permanecerá abierta en las redes oficiales de Bazar Soñadoras. La organización reiteró la invitación a quienes deseen impulsar su proyecto y a la población a privilegiar el consumo local como un acto de apoyo mutuo y desarrollo económico para Zacatecas.