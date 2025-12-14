Servicios de Salud Llama a Vacunarse ya Contra Influenza, COVID-19 y Neumococo

“Estamos Todavía en Tiempo de Generar Protección Efectiva”

Por Nallely de León Montellano

Zacatecas avanza en la campaña estatal de vacunación invernal contra influenza, COVID-19 y neumococo, en un contexto donde los Servicios de Salud hacen un llamado urgente a la población en riesgo para acudir a inmunizarse antes del incremento estacional de enfermedades respiratorias.

De acuerdo con información del Centro Estatal de Vacunología, el estado cuenta ya con biológico suficiente en la mayoría de las unidades médicas, por lo que la recomendación es no postergar la aplicación, especialmente en niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

La campaña –que se extenderá hasta marzo de 2026– busca incrementar la cobertura antes del periodo de mayor circulación viral. Entre las metas planteadas, destaca la aplicación de poco más de 508 mil dosis de influenza; hasta ahora, se ha alcanzado cerca del 46% del objetivo, lo que mantiene a Zacatecas dentro del ritmo previsto para la temporada.

En el caso de la vacuna contra COVID-19, las remesas llegan en cantidades reducidas y con intervalos cortos de aplicación debido a que el biológico, una vez descongelado, debe utilizarse en un lapso máximo de seis a ocho semanas.

Esto ha obligado a una distribución escalonada y a la instalación de macrocentros de vacunación, principalmente para atender a población trabajadora que no puede acudir en horario laboral.

Sobre el avance, el director del Centro Estatal de Vacunología, Luis Raúl Flores Vásquez, explicó que la estrategia se ajusta a la disponibilidad y a las características técnicas de cada vacuna. “Las dosis llegan por remesas para evitar desperdicios y asegurar que se apliquen dentro del tiempo de vida útil”, señaló. Agregó que, pese a los desfases logísticos propios de la temporada, “ya existe suficiencia de influenza en todas las unidades médicas y la población está en tiempo de protegerse”.

En neumococo, la cobertura supera el 60%, especialmente en adultos mayores y personas con comorbilidades. El funcionario recordó que este biológico es clave para prevenir complicaciones graves como neumonía.

El llamado de las autoridades sanitarias es claro: revisar el esquema de vacunación familiar, acudir a la unidad más cercana o a los macrocentros habilitados y aprovechar el periodo óptimo para desarrollar inmunidad antes del aumento de casos respiratorios.

“Vacunarse ahora es fundamental para evitar cuadros graves. Estamos todavía en tiempo de generar protección efectiva”, subrayó Flores Vásquez.

Las instituciones reiteraron que todas las vacunas del esquema básico –incluida la BCG, recientemente reabastecida– están disponibles y que no existe impedimento para solicitar información o ser redirigido a otra unidad en caso de que el biológico requerido no se encuentre en existencia temporal.