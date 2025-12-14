Zacatecas Puede ser Potencia Deportiva: Ulises Mejía

Propone Universidad del Deporte y Centro de Alto Rendimiento

El diputado federal Ulises Mejía Haro socializó un proyecto integral para posicionar a Zacatecas como un epicentro de potencia deportiva a nivel nacional e internacional, el cual contempla la construcción de la Universidad del Deporte y un Centro de Alto Rendimiento, enfocados en atender a más de 50 disciplinas que participan en los Juegos Nacionales Olímpicos, con una visión técnica, financiera y socialmente viable.

El legislador explicó que esta propuesta surge del trabajo de un grupo interdisciplinario de destacados deportistas, así como de académicos e investigadores de distintas universidades públicas y privadas que participan en “Un Movimiento Honesto”, desde donde se desarrollan propuestas legislativas e ideas de proyectos integrales y sustentables alineados a las vocaciones y áreas de competitividad del estado. Señaló que la Universidad del Deporte responde a una condición natural privilegiada de Zacatecas por su altitud, ya que la región de la capital se ubica a más de 2,400 metros sobre el nivel del mar, incluso por encima de zonas montañosas como la región donde se localiza Machu Picchu en Perú.

Añadió, que vivir y entrenar a esta altitud genera condiciones fisiológicas favorables para el alto rendimiento, ya que la menor oxigenación estimula una mayor producción de hemoglobina, proteína responsable del transporte de oxígeno en la sangre, lo que puede traducirse en mejoras significativas en el rendimiento de resistencia, especialmente en atletas que se encuentran cerca de su techo fisiológico.

Ulises Mejía enfatizó que esta iniciativa puede complementarse con un mayor impulso a la formación de educadores físicos, que posteriormente se desdoblen en las instituciones de educación básica, media superior y superior, con el objetivo de incrementar el número de horas destinadas a la educación física para niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo desde edades tempranas la cultura deportiva y los hábitos de vida saludable, así como una masificación del deporte en los municipios con el objetivo de detección de talentos.

El legislador subrayó la importancia de aprovechar esta vocación de altitud, sumada a la ubicación geográfica estratégica del estado, que colinda con nueve entidades de la República y muy cercano con la principal potencia económica del mundo, Estados Unidos. Indicó que al mejorar la infraestructura carretera y detonar proyectos de esta naturaleza, no solo se fortalecería el deporte, sino que también se transformaría el rostro económico y social de la región, brindando incluso entornos más seguros.

Señaló que el desarrollo deportivo tiene un impacto directo en la economía, ya que los deportistas llegan acompañados de su cuerpo técnico y de sus familias, quienes consumen servicios, se hospedan, se alimentan, estudian y participan en actividades recreativas, generando una derrama económica constante en distintos sectores.

Ulises Mejía explicó que este proyecto podría ser impulsado incluso por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y financiado de manera conjunta por las entidades federativas, de modo que, con sus aportaciones, tengan derecho a enviar a sus deportistas; no debe financiarlo todo Zacatecas. Añadió que el modelo también podría autofinanciarse mediante el arrendamiento de instalaciones a delegaciones deportivas de otros países.

Estas declaraciones se realizaron en el marco de la carrera 5K en Jerez, donde más de 100 personas recorrieron las principales calles del Centro Histórico, en una actividad impulsada por Ulises Mejía Haro como parte de un circuito de acciones orientadas a promover el deporte, la convivencia social y la activación física mediante distintas disciplinas deportivas.

“Zacatecas tiene todo para regresar a su grandeza. Solo hay que trabajar en nuestras vocaciones y áreas de competitividad. Esta propuesta es una de más de 60 ideas de proyectos y acciones que forman parte del mapa de los cinco nodos regionales de desarrollo económico y social de Zacatecas”.