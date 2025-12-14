Aguascalientes Fortalece su Identidad Textil con Nueva Capacitación Para Diseñadores

“Deshilando Historia”

Se impartirá del 5 al 23 de enero de 2026 en la UAA.

Inscríbete en https://forms.gle/24VjbPPsNB5Qiwzj6/

El registro cierra el 28 de diciembre y el cupo es limitado.

Prepárate para encender tu creatividad, elevar tus habilidades y reconectar con una de las técnicas textiles más emblemáticas de Aguascalientes. El Gobierno del Estado presenta “Deshilando Historia”, una capacitación gratuita dirigida a diseñadores de moda, del vestido e indumentaria que buscan transformar tradición en innovación.

Del 5 al 23 de enero de 2026, el Edificio 119 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se convertirá en un verdadero laboratorio creativo. Serán 90 horas presenciales, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, en las que podrás aprender y dominar módulos clave, como representación básica de prendas y figurín, diseño de indumentaria, patronaje y confección.

Si deseas fortalecer tu portafolio, explorar nuevas técnicas y convertir el deshilado en una pieza distintiva de tu propuesta creativa, este es el momento. El registro cierra el 28 de diciembre y el cupo es limitado. Inscríbete aquí: https://forms.gle/24VjbPPsNB5Qiwzj6/.

Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt); la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Licenciatura en Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles de la UAA.

En la firma del convenio estuvieron presentes Esaú Garza de Vega, titular de la Sedecyt; Mauricio González López, secretario de Turismo; Ma. Guadalupe Lira Peralta, decana del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de la UAA; Anahí Marín López, subsecretaria para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Sedecyt; María Cristina Gutiérrez Velasco, directora general de Planeación y Proyectos de la Sectur; y Leticia Gómez Gutiérrez, jefa del Departamento de Diseño de Moda de la UAA.