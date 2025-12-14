Navidad con las Familias: Tere Jiménez Recorre Municipios con Apoyos y Regalos

Visita Nueva Comunidades

Entregaron juguetes, bolos, despensas, cobijas, tenis, y mucho más.

Les deseo una feliz Navidad y un 2026 lleno de salud, amor y prosperidad: TJ.

Las familias recibieron con entusiasmo los regalos y expresaron su alegría por la cercanía de la administración estatal.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, visitó a familias de los municipios de San José de Gracia, Pabellón de Arteaga, Asientos y Rincón de Romos, a quienes les entregó apoyos y regalos navideños, además de desearles felices fiestas en esta época decembrina.

“Estoy muy contenta de estar con ustedes, con las niñas y los niños, así como con sus papás y mamás. Vamos a estar aquí siempre, impulsando más proyectos para los municipios y continuando con el apoyo a las familias, a través de programas para el campo, apoyos para emprender negocios, para mejorar sus viviendas y becas para los estudiantes, entre muchos otros programas más. Les deseo una feliz Navidad y un 2026 lleno de salud, amor y prosperidad”, les dijo la gobernadora.

Durante la visita a estos municipios, Tere Jiménez y acompañantes dieron juguetes, bolos, despensas, cobijas, tenis, pollos, y mucho más, brindando a las familias un momento de alegría en esta temporada navideña.

La gobernadora inició su recorrido en la comunidad de Paredes y en la cabecera municipal de San José de Gracia; posteriormente, visitó las comunidades de Emiliano Zapata y Las Ánimas, en Pabellón de Arteaga.

Más tarde continuó en Ciénega Grande y Guadalupe de Atlas, en el municipio de Asientos, y concluyó su gira en las comunidades de Pablo Escaleras, San Jacinto y Pabellón de Hidalgo, pertenecientes al municipio de Rincón de Romos.

Las familias recibieron con entusiasmo los regalos y expresaron su alegría por la cercanía de la gobernadora, así como por los apoyos recibidos.

En los eventos acompañaron a la gobernadora Heriberto Gallegos Serna, Guadalupe Mendoza y Amisadai Manuel Castorena Romo, diputados locales; el señor Luis Alberto Villarreal; Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del Estado; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado; Arturo Fernández Estrada, titular del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA); Laura Araceli González Reyes, presidenta municipal de San José de Gracia; Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga, y José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos.