C5 de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, y Jalisco se Unen Para Fortalecer Cooperación en Seguridad

Aguascalientes fue sede de la 4.ª Reunión de los C5 Estatales de la Región Occidente, donde participaron Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, con lo que se reafirmó su liderazgo en innovación tecnológica en materia de seguridad.

Entre los acuerdos más importantes a los que se llegó, destacan la creación de un protocolo común de atención a emergencias que permitirá brindar ayuda inmediata a cualquier ciudadano visitante, sin importar su estado de origen; así como la unificación de bases de datos de placas vehiculares, para facilitar la identificación rápida de vehículos relacionados con incidentes.

En materia tecnológica, se revisaron los avances de la Aplicación de Extorsión, y Aguascalientes se comprometió a brindar apoyo técnico para su integración y homologación de datos.

Durante el encuentro, Michelle Olmos Álvarez, directora del C5i Aguascalientes, anunció una capacitación en hackeo ético para analistas de los estados participantes, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad y ciberseguridad.

También se presentó el funcionamiento de la plataforma que gestiona alertas satelitales en zonas sin cobertura móvil y Zacatecas ofreció capacitación en drones.

En la 4.ª Reunión de los C5 Estatales de la Región Occidente, estuvieron presentes Manuel de Jesús Villarreal Romero, director general del C5 de Guanajuato; Juan Carlos Contreras Vargas, director general del C5 de Jalisco y Ricardo Igor Schaar Muñoz, director general del C5 de Zacatecas.