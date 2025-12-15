Comienza a Rendir Frutos el Programa Reconecta con la Paz: Saucedo Nava

Hay 20 Personas Inscritas, Cada una con Plan Individualizado

Por Miguel Alvarado Valle

El programa Reconecta con la Paz comienza a mostrar resultados positivos en Zacatecas como una alternativa de reinserción social para jóvenes que han cometido delitos de bajo impacto, informó Diana Saucedo Nava, subsecretaria de Prevención Social del Delito.

Explicó que esta estrategia es una iniciativa impulsada a nivel nacional por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y que en el ámbito estatal fue adoptada de manera decidida por el gobernador David Monreal Ávila, al considerarla una herramienta clave para la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social.

Saucedo Nava detalló que Reconecta con la Paz está dirigido principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años, considerados primo infractores o involucrados en delitos de bajo impacto, aunque actualmente también participan dos menores de edad bajo esquemas diferenciados.

Subrayó que el programa funciona como un “chaleco a la medida”, ya que las acciones de reinserción se ajustan al perfil, edad y tipo de delito de cada participante, privilegiando la reeducación y la permanencia en libertad, especialmente cuando se trata de adolescentes y juventudes.

La subsecretaria destacó que Zacatecas se ubica en el cuarto lugar nacional en número de personas atendidas, pero ocupa el primer lugar en calidad y diversidad de servicios, gracias a la coordinación entre dependencias estatales y diversos or ganismos.

Señaló que el objetivo central del programa es ofrecer alternativas reales para que quienes cometieron un error puedan reconstruir su proyecto de vida, demostrar que existen otras formas de convivencia social y generar ingresos lícitos, sin recurrir al internamiento como única solución.

En cuanto a la selección de participantes, explicó que los jóvenes ingresan al programa mediante una suspensión condicional del proceso, determinada por un juez o jueza, quien establece el tiempo que deberán permanecer en Reconecta y, a partir de ello, se diseña un plan individualizado con horarios y actividades específicas.

Indicó que actualmente hay casos relacionados con delitos como lesiones, narcomenudeo, abuso sexual, violación a la intimidad sexual y abandono de familiares, los cuales son evaluados de manera conjunta por autoridades de seguridad pública, el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Defensoría Pública y la propia Subsecretaría.

Dentro del programa, las y los participantes reciben terapias conductuales basadas en el Manual Fénix, que funge como guía nacional, además de talleres de reeducación de agresores, atención a las adicciones y acompañamiento psicológico.

Saucedo Nava reconoció la colaboración de los Centros de Integración Juvenil, que brindan atención gratuita a quienes lo requieren, así como el apoyo del sector salud.

Actualmente, Reconecta con la Paz en Zacatecas cuenta con 20 personas inscritas formalmente en la plataforma, todas ellas recibiendo atención integral y personalizada.

Finalmente, resaltó que el programa también contempla labores sociales y actividades comunitarias, como limpieza de espacios públicos, retiro de grafiti, rehabilitación de áreas recreativas, visitas a museos para su mantenimiento y apoyo en instituciones como el CREE y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para realizar labor social.