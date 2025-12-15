Dolor, Pérdida y Sufrimiento Marcan la Realidad de Muchas Familias: Obispo

Llama a Mantenerse Firmes Pese a las Adversidades

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco del llamado Domingo de la Alegría, el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, invitó a los fieles a vivir el tiempo de Adviento desde una esperanza profunda y de alegría interior porque “el Señor está cerca”.

El obispo explicó que esta cercanía no se limita únicamente a la proximidad de la Navidad como fecha litúrgica, sino a la presencia viva de Dios en la historia personal y comunitaria. Citando a San Agustín, señaló que el Señor está tan cerca como cada persona se lo permita, aun en medio del dolor, la pérdida o el sufrimiento que marcan la real idad de muchas familias.

Reconoció que existen razones humanas para la tristeza, como la muerte de un ser querido o la injusticia que se observa en el entorno, pero subrayó que el Adviento propone una mirada distinta: una esperanza que sostiene y transforma.

Noriega Barceló destacó que la alegría cristiana tiene distintos niveles, desde lo superficial hasta lo más hondo del corazón, donde se fundamenta en la confianza plena en el amor de Dios. En ese sentido, retomó los mensajes del profeta Isaías y del apóstol Sant iago, quienes l laman a mantenerse firmes pese a las adversidades, afirmando que la fe auténtica se traduce en fidelidad, firmeza y una esperanza que desemboca en paz interior.

El obispo también invitó a la comunidad a prepararse para la Navidad con un espíritu de apertura, solidaridad y sensibilidad hacia quienes viven estos días desde la enfermedad, la ausencia de un ser querido o alguna situación difícil.

Señaló que este tiempo es propicio para fortalecer los lazos familiares, el apoyo mutuo y la atención a las necesidades del prójimo. Finalmente, el obispo invitó a los f ieles a preguntarse qué Cr isto esperan en esta Navidad, retomando la diversidad de expectativas que ya existían en tiempos de Jesús y que hoy se multiplican.