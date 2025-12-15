El PAN Cumple a Zacatecas con Defensa en la Cámara de Diputados: Noemí Luna

El Partido Acción Nacional (PAN) dio un intenso debate en la Cámara de Diputados para defender a México y a Zacatecas; sin embargo, el periodo legislativo concluyó con la aprobación, por mayoría oficialista, de reformas que resultan perjudiciales para el país, como las leyes de Salud y de Aguas, afirmó la diputada federal Noemí Luna.

En conferencia de prensa, acompañada del presidente estatal del PAN, Aldo Peláez, la legisladora informó sobre el trabajo realizado como la única diputada federal panista por Zacatecas durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la 66 Legislatura, el cual estuvo marcado por sesiones maratónicas.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN lamentó que la actual Legislatura concluya con reformas que, a su juicio, dañan a Zacatecas y a México. Señaló que en el último año y medio se aprobaron principalmente reformas constitucionales y leyes secundarias que fortalecen un modelo de gobierno centralista, debilitando los contrapesos democráticos.

Como ejemplo, citó la Ley de Aguas, donde —dijo— Morena desperdició la oportunidad de construir un gran pacto nacional.

Afirmó que, pese a las protestas de productores en diversas carreteras del país, el oficialismo simuló atender sus demandas, ya que la prohibición para transferir concesiones de agua al vender o heredar tierras se trasladó del artículo 22 al 37 Bis, con una redacción distinta, pero con el mismo efecto negativo.

Respecto a la reforma a la Ley General de Salud, explicó que votó en contra porque se eliminaron fondos destinados a la atención de enfermedades graves.

Criticó que en el Presupuesto Federal 2026 se destine solo el 2.6 % del PIB al sector salud, muy por debajo del 6 % recomendado internacionalmente. También calificó como ridículos los stands de las llamadas “farmacias del bienestar”, con los que ahora sí, siete años después, se quiere tener un sistema de salud como en Dinamarca.

Y lamentó que se rechazara la propuesta del PAN para hacer deducible la compra de medicamentos. Noemí Luna subrayó que el PAN es una oposición responsable y propositiva, por lo que respaldó la Ley de Economía Circular y la Ley contra la Extorsión, en la que se incluyeron propuestas panistas para sancionar a extorsionadores y a funcionarios omisos.

Así mismo, dijo que la fracción está lista para la discusión en el 2026 de la reforma electoral. Asimismo, expresó su respaldo al obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, tras la denuncia presentada por Morena por ejercer su libertad de expresión y rechazó cualquier intento de persecución contra quienes señalan la realidad del estado, como lo hizo el jerarca católico, con quien coincidió en que sí hay damnificados de la 4T.

Finalmente, Aldo Peláez afirmó que el PAN defenderá en el ámbito local los recursos presupuestales para atender las necesidades urgentes de Zacatecas y reiteró su solidaridad con el obispo ante los señalamientos del oficialismo.