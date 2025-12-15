Se Modernizará y Ampliará el Aeropuerto: Le Roy Barragán

Buscarán Establecer más Vuelos Internacionales y Nacionales

Por Miguel Alvarado Valle

Con una inversión de 300 millones de pesos destinada a la modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional de Zacatecas, el estado busca fortalecer su conectividad aérea y prepararse para un repunte en la llegada de visitantes nacionales e internacionales a partir de 2026, informó el secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, tras una reunión con directivos del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

El secretario explicó que esta inversión contempla la ampliación de áreas comunes, mejoras en pistas y adecuaciones operativas que permitirán atender de mejor manera la coincidencia de vuelos, particularmente los provenientes de Estados Unidos.

Subrayó que el aeropuerto de Zacatecas es uno de los pocos en el país que opera las 24 horas, lo que obliga a mantener una infraestructura moderna y funcional ante el incremento en la demanda. Barragán Ocampo detalló que, durante el encuentro anual con OMA y la dirección del aeropuerto, también se revisó el comportamiento de las rutas actuales y los proyectos de nuevas conexiones aéreas.

Entre las opciones que se encuentran en análisis están un vuelo a Denver, así como otras rutas hacia Ciudad Juárez y la Ciudad de México, estas últimas condicionadas por la disponibilidad de slots en los aeropuertos del centro del país.

En el caso de la ruta Zacatecas-Ciudad de México, explicó que, ante la falta de slots del Aeropuerto de la Ciudad de México, se valoran alternativas como el Aeropuerto Felipe Ángeles o el de Toluca, donde recientemente se habilitaron espacios para nuevas operaciones.

No obstante, reconoció que uno de los principales retos para consolidar estas rutas es el tamaño de las aeronaves, ya que muchas aerolíneas operan aviones con capacidad para 180 pasajeros, lo que dificulta alcanzar niveles óptimos de ocupación.

Ante este panorama, el secretario señaló que, en coordinación con la Secretaría de Economía, se analiza la posibilidad de establecer esquemas de garantía para apoyar la maduración de nuevos vuelos.

Finalmente, destacó que los vuelos internacionales hacia Estados Unidos muestran un desempeño positivo, en particular la ruta más reciente hacia Oakland, en la Bahía de San Francisco, la cual aún se encuentra en proceso de consolidación.