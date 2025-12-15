Con Nuevas Inversiones se Impulsa el Empleo y la Economía en Aguascalientes

La llegada de estos proyectos impulsa no solo la generación de empleo formal, sino el desarrollo de cadenas de valor, el crecimiento de proveedores locales y mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas, impactando positivamente en la economía regional

Aguascalientes cerró el año con la consolidación de 29 nuevos proyectos de inversión, que en conjunto representan más de 15 mil millones de pesos y una proyección de 7 mil 417 nuevos empleos directos, reflejo de la confianza que empresas nacionales e internacionales mantienen en el estado.

Estos capitales se distribuyen en sectores estratégicos, como el automotriz, tecnológico, agroindustrial, energético y comercial, lo que contribuye a diversificar la base productiva de Aguascalientes y fortalecer su ecosistema industrial y logístico, haciéndolo más competitivo y resiliente.

Con estos resultados, Aguascalientes se consolida como un destino atractivo para la inversión, gracias a su capital humano calificado, infraestructura de primer nivel y un entorno favorable para los negocios, factores que continúan posicionando al estado como uno de los motores económicos más sólidos del país.