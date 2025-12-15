Con Nuevas Inversiones se Impulsa el Empleo y la Economía en Aguascalientes

Aguascalientes cerró el año con la consolidación de 29 nuevos proyectos de inversión, que en conjunto representan más de 15 mil millones de pesos y una proyección de 7 mil 417 nuevos empleos directos, reflejo de la confianza que empresas nacionales e internacionales mantienen en el estado.

Estos capitales se distribuyen en sectores estratégicos, como el automotriz, tecnológico, agroindustrial, energético y comercial, lo que contribuye a diversificar la base productiva de Aguascalientes y fortalecer su ecosistema industrial y logístico, haciéndolo más competitivo y resiliente.

La llegada de estos proyectos impulsa no solo la generación de empleo formal, sino el desarrollo de cadenas de valor, el crecimiento de proveedores locales y mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas, impactando positivamente en la economía regional.

Con estos resultados, Aguascalientes se consolida como un destino atractivo para la inversión, gracias a su capital humano calificado, infraestructura de primer nivel y un entorno favorable para los negocios, factores que continúan posicionando al estado como uno de los motores económicos más sólidos del país.