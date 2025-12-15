Tere Jiménez Comparte Alegría y Regalos Navideños con Familias de Calvillo y Aguascalientes

Visita Cuatro Comunidades y Tres Colonias

Llevó un mensaje de Navidad a las familias durante su recorrido por comunidades y colonias.

Los presidentes de Calvillo y Aguascalientes reconocieron el respaldo de la gobernadora.

Que pasen un Año Nuevo lleno de amor, salud, felicidad y cariño, siempre unidos, en familia: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, continúa con la entrega de apoyos navideños; en esta ocasión visitó a familias de comunidades y colonias de Calvillo y del municipio de Aguascalientes, donde llevó regalos, compartió momentos de alegría y les deseó una feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de oportunidades.

Las familias recibieron con entusiasmo juguetes, bolos, despensas, cobijas, tenis, pollos y muchas sorpresas más; además, reconocieron el respaldo de la administración estatal, que continúa trabajando para mejorar su calidad de vida.

“Feliz Navidad, que pasen un Año Nuevo lleno de amor, salud, felicidad y cariño, siempre unidos, en familia y echados para adelante. El próximo año vienen nuevas convocatorias para todas y todos, desde piso y techo firme, calentadores solares, tinacos, la Tarjeta Rosa, así como apoyos para el campo, incluyendo para semilla y tractores, entre muchos otros”, destacó Tere Jiménez.

La gobernadora inició su recorrido en las comunidades de La Labor, El Chiquihuitero, El Cuervero y Ojocaliente, en el municipio de Calvillo, donde convivió con las familias y les reiteró su apoyo.

Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, agradeció por estos apoyos y señaló: “Muchísimas gracias a nuestra gobernadora Tere Jiménez, gran amiga y aliada de todos nosotros, por haber tomado en cuenta a Calvillo para venir a entregar estos regalos navideños”.

Posteriormente, visitó las colonias Cartagena, Cumbres III y Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en el sector Estación, así como la comunidad de Cañada Honda, en el municipio de Aguascalientes, donde les deseó felices fiestas.

Finalmente, Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, indicó que este año vendrán más proyectos para la capital. “Con el apoyo de la gobernadora vienen más obras para las colonias. Recuerden que diciembre es la mejor época para dar, recibir y agradecer por todas las bendiciones recibidas en este año; somos afortunados de tener un techo y trabajo”, enfatizó.

Durante la entrega también estuvieron presentes Adán Valdivia López, Humberto Montero de Alba y Lucía de León Ursúa, diputados locales; Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del Estado; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud; Norma Adela Guel Saldívar, secretaria de la Familia; Patricia Cárdenas Delgado, directora general del Instituto Aguascalentense de las Mujeres; Sarahi Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua; José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete; Natzielly Rodríguez Calzada, titular del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes, y Patricia Ahedo, directora de Finanzas y Administración del Instituto de Educación de Aguascalientes, entre otras autoridades.