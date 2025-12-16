Gobierno de México: Paquete Arancelario Protegerá 350 mil Empleos de 17 Industrias Estratégicas del País

Se Estima Recaudación de Alrededor 30 mil mdp Anuales

Se trata de la sustitución de 123 fracciones a solicitud de la industria nacional; se mantienen mil 463 fracciones arancelarias de bienes finales y se reduce en 28% a 974 fracciones.

Las medidas se dialogaron y fueron respaldadas por la industria nacional como la CONCAMIN, IMEDAL, la CANAINTEX, CANIPEC, CANACERO, CANAFEM, CANAINMA, CANAIVE, AMIA y ANTAD, entre otras asociaciones.

En el primer trimestre del 2026 inician las obras de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán y Puebla: Economía.

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, informó que el objetivo del Paquete Arancelario, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, tiene como objetivo cuidar 350 mil empleos de las industrias automotriz, siderúrgica, calzado, textil y vestido en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro, esto sin dañar a ningún país en específico ni afectar las relaciones comerciales con Asia o con otras regiones del mundo con los cuales no se tiene tratado comercial.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que este paquete arancelario tiene por objetivo el desarrollo con justicia en el país y para ello se busca importar menos, exportar más y con ello proteger los empleos de industrias estratégicas donde México tiene una experiencia muy importante.

“Desde que llegamos al gobierno, planteamos un plan para el desarrollo principalmente industrial del país, se llama Plan México, no sólo industrial, pero en una parte fundamental sí. No va a haber inflación ni en alimentos derivados de estas medidas ni en muchísimos productos. Incluso a muchos productos intermedios se les dejó el arancel que tenían previamente, no se aumentó. Entonces el objetivo es no perder empleos y aumentar empleos a través de otros instrumentos y de la propia inversión pública y privada en el país”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que con el paquete arancelario se estima una recaudación de alrededor de 30 mil millones de pesos (mdp) anuales. Además, destacó que se está en pláticas con todos los países con los cuales no se tiene acuerdo comercial, a través de la Secretaría de Economía, los embajadores y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que se tiene un desbalance comercial con Asia, ya que México importa 10 veces más de lo que exporta a dicha región, por lo que, a través del paquete arancelario que es parte del Plan México, el objetivo es elevar en 15 por ciento el contenido nacional en cadenas productivas; sustituir importaciones y el reemplazo de insumos; reforzar el sello “Hecho en México”; elevar la inversión nacional hasta en 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 y de 28 por ciento en 2030; generar 1.5 millones de empleos bien remunerados en sectores de manufactura y servicios; así como lograr que 50 por ciento de la proveeduría y del consumo nacional en sectores clave se produzcan en México beneficiando a las pequeñas y medianas empresas.

Detalló que los criterios para la elaboración de la propuesta arancelaria fueron: la elección de 17 sectores industriales estratégicos y de mil 463 fracciones arancelarias de bienes finales y de insumos, a excepción de los países con los que se tienen Tratados Comerciales; se garantizó no depender e importar de un solo país; se buscó que haya numerosas opciones de importación en países cuando no se produce en México y no generar presiones inflacionarias.

Señaló que estas medidas se dialogaron y fueron respaldadas por la industria nacional como la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), el Instituto Mexicano del Aluminio (IMEDAL), las Cámaras Nacionales de Industria Textil (CANAINTEX), de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC), de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), de Fabricantes de Envases Metálicos (CANAFEM), de la Industria Maderera (CANAINMA), de la Industria del Vestido (CANAIVE), de las Industrias de la Celulosa y del Papel, las Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), entre otras asociaciones.

Polos de Desarrollo Para el Bienestar Inician Obras en 1er Trimestre de 2026 en Seis Estados

El titular de la Secretaría de Economía anunció que, en el primer trimestre del 2026, inician las obras de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en los estados de Durango; AIFA-Zapotlán, Hidalgo; Huamantla, Tlaxcala; Celaya, Guanajuato; Morelia-Zinapécuaro, Michoacán y en San José Chiapa-Nopalucan, Puebla, mientras que en el segundo trimestre se sumarán nueve más.

Detalló que el PODECOBI en Durango será un proyecto de manufactura automotriz con una inversión de 300 millones de dólares (mdd) en una primera fase y de 700 mdd en una segunda; en Hidalgo se trata de un proyecto farmacéutico con una inversión de 2 mil mdd para una fábrica de API avanzada y de medicamentos genéricos, así como un centro de investigación.

En Huamantla, Tlaxcala, el 100 por ciento de la superficie ya está comprometida, lo que representa una inversión de 540 mdd, las obras concluyen en 2026 y hay empresas en materia de alimentos, metalmecánica, automotriz y cartón que están en proceso de compraventa de lotes.

En Celaya, Guanajuato, se trata de una sociedad entre el Gobierno del Estado (GPI) y Grupo AZVI-COINTER, por una inversión de 2 mil 500 millones de pesos (mdp).

Por su parte, en Morelia-Zinapécuaro, Michoacán se trata de una inversión total de 700 mdd, de las empresas Citelis, Grupo Herso, Artifibras, Monarca Truck, Harinera Monarcas, Grupo SIMSA y Truper. Y en San José Chiapa-Nopalucan, Puebla, son inversiones por 2 mil 80 mdp, de Zacua, Peisa Foods, de Estructuras metálicas y de Grupo Charrito. Estimó que en marzo los seis PODECOBI tendrán sus obras e inversiones y agregó que para el segundo trimestre se tienen contemplados otros nueve PODECOBI.